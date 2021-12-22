Новый календарный год – целый ряд новых кинопремьер. 365 дней кинематографических сюрпризов. Фильмы 2022 обещают быть весьма разнообразными. Нас ожидают гигантские многомиллионные блокбастеры по комиксам, возвращение икон слэшеров наряду с оригинальными ужасами, которые не дадут вам спать по ночам, анимационные приключения, авторские драмы, Том Круз, выясняющий, какой из двух фильмов 2022-го года приблизит его к смерти. И, наконец, спустя 13 лет ожиданий – Аватар 2 Джеймса Кэмерона!

Хоть в этом году и выходит много хороших мейнстримных фильмов и блокбастеров, многие из которых попали в наш список, основное внимание мы также уделили фильмам, которые, скорее всего, появятся на крупных кинофестивалях в следующем году: Сандэнс, Канны, Торонто, Теллурид, Венеция и многие другие.

Поскольку список ожидаемых фильмов 2022 обширный, мы разделили статью на три части. Обязательно сохраните себе эти списки, ведь кинопремьеры 2022 уже не за горами! Приятного чтения!

ЧАСТЬ 1

1. Убийцы цветочной луны / Killers of the Flower Moon

Режиссер: Мартин Скорсезе

Когда: подлежит уточнению (по предварительным оценкам, релиз планируется на осень, в аккурат к наградному сезону, — Ред.)

Мартин Скорсезе возвращается с криминальной драмой стоимостью 200 миллионов долларов о членах племени коренных американцев, убитых при загадочных обстоятельствах в 1920-х годах, что вызывает масштабное расследование ФБР с участием Джона Эдгара Гувера. В ролях: Джесси Племонс, Лили Глэдстон, Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро, а также Брендан Фрейзер, Танту Кардинал и многие другие актеры второго плана. Apple TV+ полностью профинансировала проект и выпускает фильм совместно с Paramount Pictures.



2. Убийца / The Killer

Режиссер: Дэвид Финчер

Когда: подлежит уточнению (картина на данный момент в активном производстве, потому релиз предварительно намечается на конец года, — Ред.)

После оскароносной драмы Манк Дэвид Финчер переключает рубильник и возвращается к захватывающим фильмам жанра триллер под названием Убийца. Картина снимается в Париже по сценарию Эндрю Кевина Уокера (Семь). Майкл Фассбендер играет роль убийцы, который начинает сходить с ума по мере того, как в нем пробуждается совесть, хотя его клиенты продолжают требовать от него его мастерства. Также вместе с Майклом снимается легендарная Тильда Суинтон.

3. Нет / Nope

Режиссер: Джордан Пил

Когда: 22 июля

На данный момент, когда не было показано ничего, кроме зловеще-эпического постера с облаком, Джордан Пил (Мы, Прочь) может с успехом заявить, что он взял на себя мантию таких режиссеров, как М. Найт Шьямалан. Уже само существование фильма Пила на горизонте делает его фильмом-событием. А благодаря Дэниелу Калуе (Прочь), Кеке Палмер (Стриптизерши) и замечательному Стивену Ену (Минари), Нет выглядит блокбастером жанра ужасов этого лета.

4. Ножи наголо 2 / Knives Out 2

Режиссер: Райан Джонсон

Когда: подлежит уточнению (конец лета или осень на Netflix, — Ред.)

Освободившись от контрактных оков, любимый агент Ее Величества Дэниел Крейг возвращается ко второй роли, для которой он был рожден – детектива Бенуа Бланка. Точного названия последнего фильма Райана Джонсона, который является не столько прямым продолжением Ножей, сколько самостоятельным приключением в стиле Пуаро, пока нет. Картина снята в Греции, режиссер собрал великолепный ансамбль: Дэйв Батиста, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший, Кейт Хадсон и Итан Хоук – все в главных ролях.

5. Вавилон / Babylon

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Когда: 25 декабря

О последней работе Дэмьена Шазелла известно не так уж много, кроме того, что это, по всей видимости, масштабная эпопея, поставленная на фоне славного Голливуда в период его становления и нацеленная на сезон наград. Тем не менее, Ла-Ла Ленд и Первый человек – это не что иное, как амбициозные проекты, а актерский состав предполагает нечто грандиозное. Здесь в главных ролях Брэд Питт и Марго Робби. В Вавилоне также снимаются Кэтрин Уотерстон, Макс Мингелла, гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers Фли, Самара Уивинг, Тоби Магуайр, Оливия Уайлд, Спайк Джонз, Джин Смарт, Джефф Гарлин, Ли Цзюнь Ли, Йован Адепо и другие.

6. Кит / The Whale

Режиссер: Даррен Аронофски

Когда: подлежит уточнению (ощущается осенним релизом, — Ред.)

Первый фильм режиссера Даррена Аронофски после Мама! 2017 года – психологическая драма, основанная на пьесе о 270-килограммовом мужчине средних лет, который пытается восстановить отношения со своей 17-летней дочерью. Брендан Фрейзер сыграл главную роль, надев, по его словам, много грима и протезов. Звезда Очень странных дел Сэди Синк играет его дочь, а Хонг Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс исполнили второстепенные роли. За камерой снова стоит уже главный оператор Даррена Мэттью Либатик.

7. Джон Уик 4 / John Wick: Chapter 4

Режиссер: Чад Стахелски

Когда: 27 мая

С тех пор как Киану Ривз завоевал весь Интернет, он стал обожаем любителями кино. Посмотрите на подъем франшизы Джон Уик. В финале третьей части главный герой находит убежище у Голубиного короля, который объявляет о готовности начать войну против Правления Кланов. С участием ветеранов Донни Йена, Хироюки Санады и Клэнси Брауна, а также знакомых лиц Лоуренса Фишборна, Лэнса Реддика и Иэна МакШейна, ожидайте, что пули будут летать, а кровь будет литься в разные стороны. Не обошлось и без новичков. К основному составу присоединились Билл Скарсгард (Оно) и Скотт Эдкинс (Неоспоримый).

8. Аргайл / Argylle

Режиссер: Мэттью Вон

Когда: подлежит уточнению

Мэттью Вон, похоже, хорошо освоился в шпионских фильмах. Вслед за популярной серией Кингсмэн он собрал еще один сильный актерский состав для фильма Аргайл, основанного на дебютном романе писательницы Элли Конвей. В главных ролях Генри Кавилл, Сэм Рокуэлл, Брайс Даллас Ховард, Брайан Крэнстон, Кэтрин О’Хара, Джон Сина и Сэмюэл Л. Джексон. Фильм рассказывает о шпионе мирового класса, страдающем от амнезии, которого обманом заставляют поверить в то, что он – автор бестселлера. Веселая задумка! Водку с мартини, пожалуйста. Релиз состоится скоро на Apple TV+.

9. Аватар 2 / Avatar 2

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Когда: 16 декабря

Будет интересно посмотреть, как сага Джеймса Кэмерона проявит себя в наше время. Выйдя на экраны спустя 13 лет после выхода оригинального фильма, запланированные Кэмероном сиквелы, как утверждается, были полностью продуманы до начала съемок. Большая часть оригинального актерского состава вернется (включая некоторых умерших персонажей), Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи и Сигурни Уивер. Среди новичков – Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Мишель Йео, Вин Дизель и другие.

10. Скорая / Ambulance

Режиссер: Майкл Бэй

Когда: 8 апреля

Хоть и Майкл Бэй уже давно стал объектом шуток о крупнобюджетных взрывах, он действительно является одним из интереснейших режиссеров боевиков в наше время. Бэй возвращается к своим жанровым корням 90-х годов в ленте Скорая – стильном фильме, похожем на нечто среднее между Скоростью и картинами Майкла Манна. В главных ролях снялись Джейк Джилленхол и восходящая звезда Яхья Абдул-Матин II (Матрица: Воскрешение).

11. Миссия невыполнима 7 / Mission: Impossible 7

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Когда: 30 сентября

Том Круз, режиссер Кристофер МакКуорри (режиссер двух предыдущих Миссий) и вся команда возвращаются. Сюжет неизвестен, но кого это волнует, когда в фильме снимаются Круз, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Винг Реймс, Пом Клементьефф, Ши Уигхэм, Эсай Моралес, Роб Дилейни и многие другие. МакКуорри создал франшизу, в которой смертельные трюки, безумный экшн и запутанный сюжет по-прежнему работают и приносят удовлетворение.

12. Топ Ган: Мэверик / Top Gun: Maverick

Режиссер: Джозеф Косински

Когда: 27 мая

Прошло тридцать с лишним лет с тех пор, как фильм Тони Скотта Лучший стрелок (Top Gun) пронесся по кинотеатрам, но потребность в скорости вернулась. Действие сиквела происходит в то время, когда лучший летчик ВМС Пит “Мэверик” Митчелл находится там, где ему и положено быть, продвигаясь вперед в качестве отважного летчика-испытателя и уклоняясь от повышения в звании, которое могло бы его заземлить. Джозеф Косински (Трон: Наследие, Обливион) – режиссер, Том Круз – главная кинозвезда, а в ролях второго плана – Майлз Теллер, Джон Хэмм, Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Эд Харрис и другие.

13. Мир Юрского периода: Господство / Jurassic World: Dominion

Режиссер: Колин Треворроу

Когда: 10 июня

Жизнь нашла выход и динозавры ворвались в жизнь обычных людей. Оригинальное трио Парка Юрского периода – Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм – возвращаются в продолжении Мира Юрского периода Колина Треворроу. Новый фильм завершит современную трилогию франшизы от Universal, в которую вернутся Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Омар Си и Б. Д. Вонг.

14. Глубокие воды / Deep Water

Режиссер: Эдриан Лайн

Когда: подлежит уточнению (согласно последним новостям фильм выйдет сразу на стриминговых сервисах, минуя кинопрокат, — Ред.)



Режиссер Эдриан Лайн, автор многих эротических триллеров 80-х и 90-х годов (Роковое влечение, Неверная), возвращается к этому жанру с горячим дуэтом Бена Аффлека и Аны де Армас. В центре фильма – обеспеченный муж, который позволяет своей жене заводить романы, чтобы избежать развода, а затем становится главным подозреваемым в исчезновении ее любовников. Трейси Леттс, Рэйчел Бланшар и Финн Уиттрок исполняют второстепенные роли.

Новой даты выхода пока нет. Фильм был отснят еще в 2019-м, однако из-за пандемии по-прежнему не увидел свет.

15. Двойник / Dual

Режиссер: Райли Стернс

Когда: подлежит уточнению (премьера фильма состоится на кинофестивале Сандэнс, — Ред.)

Фильм режиссера Райли Стернса Искусство самообороны был одним из самых лучших фильмов 2019 года, поэтому перспектива того, что молодой режиссер еще возьмется за научно-фантастическую историю с язвительными сатирическими нотками, звучит, по меньшей мере, потенциально провокационно. В центре фильма Двойник – женщина, которая получает страшный медицинский диагноз и впоследствии клонирует себя. Эта процедура в итоге приводит к неожиданным и странным последствиям. Карен Гиллан, Аарон Пол, Марта Келли и Джесси Айзенберг исполняют главные роли.