Одно из самых больших удовольствий в новейшей кинематографической вселенной Marvel – наблюдать за тем, как его версия Питера Паркера/Человека-паука все больше и больше ошибается. Хотя все истории о Человеке-пауке начинаются с того, что герой переходит в старшие классы школы, фильмы Тома Холланда наиболее прочно обосновались в подростковой среде.

Картина Человек-паук: Возвращение домой 2017-го и Человек-паук: Вдали от дома 2019-го показывают мир, в который вторгаются инопланетяне и ведут войну суперсолдаты, глазами паренька из Квинса, который достаточно силен, чтобы сражаться наравне со старшими героями, но еще недостаточно мудр, чтобы не попасть впросак. Отсюда и ошибки. И Человек-паук: Нет пути домой приводит Питера к его самой большой ошибке, делающей фильм увлекательно запутанным. Да и вообще картина является неким жонглированием фансервисом и финалом школьных лет Питера.

Из-за этого фансервиса Нет пути домой трудно обсуждать без спойлеров. В фильме есть нечто большее, чем показано в трейлере, и раскрытие любых подробностей сгладит острые ощущения. В идеале это не имеет большого значения. История о последних днях Питера Паркера в качестве школьника – это то, что должно сделать фильм удовлетворительным. Но Нет пути домой – это завершение трилогии, часто веселое, иногда грубое, построенное на вещах, о которых Sony, Marvel Studios и преданные фанаты предпочли бы пока не говорить. Поэтому мы будем действовать осторожно.

Человек-паук: Нет пути домой начинается с того, что Питер Паркер попадает в адскую передрягу. Она стартует сразу после окончания Вдали от дома, когда Дж. Джона Джеймсон (Дж. К. Симмонс) – представленный здесь как провокатор с каналом на YouTube – обвиняет Человека-паука в нападении на Мистерио (Джейк Джилленхол) в Лондоне, а также раскрывает, что Питер Паркер – парень за маской.

Фильм сразу же запускает этот конфликт, поскольку у Питера Паркера есть всего несколько минут, чтобы понять, как жить дальше в качестве самого известного подростка на планете. Внезапная слава влечет за собой самые разные последствия для Питера и его друзей, среди которых и потеря ими личной жизни. Благодаря усилиям Джеймсона и Мистерио подставить Питера, его и его друзей считают потенциальными участниками террористического акта, что ставит их под пристальное внимание правоохранительных органов, а их будущее — под угрозу.

Чувствуя, что это слишком большая цена для его друзей, Питер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), прося заклинание, которое заставит мир забыть о том, что Питер – Человек-паук. Когда добрый доктор соглашается, Питер начинает сомневаться в правильности ритуала, что приводит к обратному результату, разрушая границы между вселенными и приводя злодеев из предыдущих кинематографических версий Человека-паука в MCU.

Среди них Норман Озборн/Зеленый Гоблин (Уиллем Дэфо) и доктор Отто Октавиус (Альфред Молина) из фильмов Сэма Рэйми, а также Электро (Джейми Фокс) из Удивительного человека-паука 2 Марка Уэбба. Естественно, предпосылки Нет пути домой оставляют зрителям возможность предположить, кто еще может к ним присоединиться, но эти трое, ярко представленные в рекламных материалах фильма, также являются ключевыми для повествовательной дуги фильма. Питер устроил беспорядок. Теперь он должен убрать его и отправить этих плохих парней туда, откуда они пришли.

Опасность подобной истории заключается в том, как легко поддаться зрелищности и позволить фильму увлечься поверхностным трепетом от разрушения линий франшизы. Нет пути домой не избежал этой проблемы, но сценаристы Крис МакКенна и Эрик Соммерс делают отважную попытку придать фильму сердцебиение, поставив перед Питером более гуманистическую цель.

Когда Паркер узнает, что эти вторгшиеся злодеи были вырваны из своих вселенных перед смертельной схваткой с их Человеками-пауками, он не желает отправлять их обратно на смерть. Вместо этого он пытается найти способ “вылечить” их от превращений в суперзлодеев и вернуть им второй шанс на хорошую жизнь.

Это подходящая цель для новой версии Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel. Ведь он всегда отличался благородной наивностью и упрямым упорством в том, что он может сделать доброе дело, даже когда другие резонно говорят ему, что он может сделать только хуже.

Эти три главных злодея – отличные противники для его альтруизма: каждый из них соответствует своему архетипу. Электро – простой мошенник, движимый жадностью. Отто Октавиус – блестящий пример для подражания, доведенный до отчаяния высокомерием. А Норман Осборн? С раздвоением личности он одновременно и путеводный свет, и дьявол. Дэфо, вложив в эту роль все свои силы, становится ухмыляющимся лицом зла, которое смеет заставить Питера подумать, что придерживаться своего морального компаса – это глупость, которая ничего не стоит против того, кто не заботится о морали.

У Нет пути домой есть несколько визуальных сюрпризов в рукаве в дополнение к повествовательным. Обычное зрелище с эффектами, которое мы привыкли ожидать от MCU, соответствует эпическому случаю; драка между Стрэнджем и Спайди в калейдоскопическом Зеркальном измерении из Доктора Стрэнджа просто ослепительна. В других случаях, как, например, в противостоянии между Октавиусом и Человеком-пауком посреди пробки, просто достойно.

Тем не менее, ни одно из самых ярких пятен Нет пути домой не может полностью избавить MCU от глубочайших недостатков Человека-паука – это все еще та картина, которая обязана другим фильмам. Режиссер Джон Уоттс придал своей трилогии о Человеке-пауке тонкое, но жизненно важное отличие, поместив ее в более светлый и легкий мир, чем другие фильмы MCU, и оставив место для одноклассников и учителей школы.

Однако это компенсировалось тем, что присутствие Тони Старка постоянно вырывало Питера из этого приземленного мира, сначала в качестве далекого суррогатного отца в Возвращении домой, а затем в качестве наследия в Вдали от дома. К счастью, Старк не является частью уравнения триквела, и Стивену Стрэнджу не суждено занять его место. Но сталкивая Питера Паркера из MCU со злодеями из прошлого Питера Паркера, Нет пути домой продолжает назойливую тенденцию трилогии, когда создатели опираются на другие фильмы, чтобы обеспечить им кратчайшие пути к росту персонажей. Это трилогия фильмов, торгующих украденной доблестью.

В конечном счете, это трагедия эпохи Тома Холланда в Человеке-пауке. Его Питер Паркер настолько близок к идеалу, что это причиняет боль. Он молод, искренен и является самым милым испорченным человеком, которого только можно представить, который всегда хочет поступить правильно. И все же он навсегда потерян в этой машине, которая больше него, которая постоянно угрожает поглотить его целиком. В фильме Нет пути домой эту угрозу называют мультивселенной. Но в нашей вселенной он просто жертва того, как сейчас снимают фильмы.

Новые приключения Человека-паука в украинском прокате стартуют уже с 15 декабря.