Певец Владимир Дантес продолжает интриговать фанатов, публикуя совместные фото и видео с экс-женой вероятного нового парня Нади Дорофеевой Дашей Кацуриной.

Артист и Кацурина постоянно подливают масла в огонь, поэтому поклонники гадают — вместе они или нет. На этот раз артист показал, как провожает подругу на поезд. Он обнародовал видео и фото, на которых прощается с дизайнером на перроне, та в ответ махала ему рукой.

— Поехала, — кратко подписал видео Дантес.

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Также он заснял, как Кацурина посылает ему воздушный поцелуй.

Стоит отметить, что после развода со вторыми половинками, Даша и Вова сблизились, хоть и до этого их семьи дружили. Свой вероятный роман они никак не комментируют, однако не дают фанатам скучать.

Так, у Дантеса и Кацуриной заметили одинаковые кольца на безымянных пальцах. Возможно, они поддерживают друг друга после разводов, а может и нет, и между ними действительно промелькнула искра.

Примечательно то, что экс-супруге Дантеса, певице Наде Дорофеевой приписывают роман с бывшим мужем Кацуриной — ресторатором Михаилом. Так, их застукали в объятиях в Барселоне.