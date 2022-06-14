Співак Володимир Дантес продовжує інтригувати фанатів, публікуючи спільні фото та відео з ексдружиною ймовірного нового хлопця Наді Дорофєєвої Дашею Кацуріною.

Артист і Кацуріна постійно підливають олії у вогонь, тому шанувальники гадають – разом вони чи ні. Цього разу співак показав, як проводжає подругу на потяг. Він оприлюднив відео та фото, на яких прощається з дизайнеркою на пероні, та у відповідь махає йому рукою.

– Поїхала, – лаконічно підписав відео Дантес.

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Також він зняв, як Кацуріна надсилає йому повітряний поцілунок.

Варто зазначити, що після розлучення з другими половинками, Даша та Вова зблизилися, хоч і раніше їхні сім’ї товаришували. Свій можливий роман вони не коментують, але не дають фанатам нудьгувати.

Так, у Дантеса та Кацуріної помітили однакові каблучки на безіменних пальцях. Можливо, вони підтримують одне одного після розлучення, а може й ні, і між ними справді промайнула іскра.

Примітно те, що ексдружині Дантеса, співачці Наді Дорофєєвій приписують роман із колишнім чоловіком Кацуріної – ресторатором Михайлом. Так, їх застукали в обіймах у Барселоні.