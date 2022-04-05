Дорофееву застукали в объятиях Кацурина в Барселоне

Певицу Надю Дорофееву якобы застукали вместе с ресторатором Мишей Кацуриным в Барселоне. Они попали на снимок, обнимаясь и смотря друг другу в глаза.

Неожиданной фотографией поделилась пользователь Instagram Мария Шевченко. В ее историях можно увидеть пару, которая очень напоминает Мишу и Надю.

В добавок к снимку Мария опубликовала пост Кацурина в Instagram, где он собирал средства на помощь ТРО, Нацгвардии и больницам. Автор фото намекнула, что Миша мог потратить деньги не на помощь нашей стране, а на то, чтобы нелегально покинуть Украину на фоне войны, не говоря уже о стоимости проживания в Барселоне.

Надя и Миша пока никак не прокомментировали снимок. Примечательно, что Кацурины, Дорофеева и Дантес дружили семьями — вместе отдыхали и путешествовали.

Напомним, что недавний развод Нади Дорофеевой и Дантеса стал настоящей неожиданностью. Многие считали их чуть ли не идеальной парой.

Спустя сутки после заявления о расставании звездной пары Кацурин заявил, что также расстается со своей женой Дашей — за совместный период жизни у них появилось двое детей.