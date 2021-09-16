Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич спела для костюмированной драмы Кава з кардамоном, которую покажут на телеканале СТБ.

На съемочной площадке — тяжелая романтическая артиллерия: цветы, свечи, много розового и рояль, за которым Злата Огневич. Именно так снимали клип на саундтрек к новому сериалу СТБ Кава з кардамоном.

Это история о запретной любви молодой украинки и польского шляхтича. Между ними — пропасть: возраст, социальный статус и кольцо у него на пальце. Однако влюбленных ничто не останавливает.

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События происходят в XIX веке — эпоха кринолинов и корсетов. Костюмов для сериала создали более тысячи, одних лишь платьев — несколько сотен.

— Платье главной героини вышито в ручную. Бисер, итальянская тафта, шелк и много другой красоты, — говорит креативный продюсер, художница по гриму и костюмам Виктория Шостак.

Сериал снят по роману-бестселлеру украинской писательницы Натальи Гурницкой. Идея экранизировать книгу принадлежит актрисе и шоуранерке Елене Лавренюк. Она и сыграла главную героиню Анну в паре с польской кинозвездой Павлом Делонгом.

— Я когда читала книгу, то плакала и радовалась вместе с героиней. После этого дала почитать ее своей маме, а она — подругам. И все однозначно говорили, что это так цепляет за живое. И я поняла, что хочу это экранизировать, — рассказала Елена Лавренюк.

Режисер Ирина Громозда отметила, что ей захотелось немножко раскрыть токсичность отношений, хоть роман и не подразумевал этого.

— Когда главные герои необычные люди и отношения между ними складываются не просто по любви, и не просто, что взяли и преодолели определенные моменты. Кто-то абьюз, кто-то слаб, несмотря на то, что это главные герои и мы не привыкли их видеть таковыми, — сказала она.

Саундтрек к сериалу Злата Огневич записывала в перерывах между съемками Холостячки. Они, кстати, уже закончились и страстей там тоже предостаточно.

В свою очередь певица отметила, что каждый участник шоу Холостячка — устраивал ей незабываемые романтические свидания.

Премьера нового сезона Холостячки уже в эту пятницу, 17 сентября. А вот сериал Кава з кардамоном зрители увидят на экранах в конце 2021 года.

Смогут ли влюбленные выдержать боль и осуждение? И что победит — сердце или обязательства? Песня Златы Огневич разгадок не дает — только немного намекает.