Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка 2 Злата Огневич анонсировала выход клипа на песню Клинок.

Звезда опубликовала в Instagram тизер, в котором показала первые кадры из своего нового видеоклипа. Анонс предвещает, что робота будет очень горячей.

Так, в видео Злата Огневич предстала в черном боде и тренче цвета кэмел, который позже с себя сняла, показав упругие ягодицы, пышную грудь и идеальную фигуру. Из аксессуаров на артистке — массивная цепь вокруг шеи и сережки. Ее волосы уложены в легкие локоны.

Новый видеоклип Златы Огневич фанаты смогут увидеть уже 8 октября.

— Просто первый ты мне клинок вонзил… Уже в пятницу премьера на всех цифровых площадках! Безумно волнительно, — подписала публикацию исполнительница.

Клип снимали в Киеве. В видео можно заметить пешеходный мост и колесо обозрения, что расположено на Контрактовой площади.

Поклонники артистки отметили, что с нетерпением ждут ее новую работу. Однако нашлись и те, кто раскритиковал образ и песню Огневич.

Очень жду это видео.

Не думала, что уже и Злата будет показывать ягодицы. Была единственная певица, которой я восхищалась.

Песня ужасная. До этого и треки, и музыка были намного круче.

Необычно видеть такую Злату, но очень круто, что она каждый раз разная и постоянно экспериментирует.

Злата, вы зажгли. Ух, как горячо!

Невероятно сексуально.

Какая вы красивая, Злата!

У меня мурашки по коже. Очень чувственно!

Ужас.

Вам идет быть такой! Это 100% ваше.

Злата, у вас шикарный голос, один из самых лучших в Украине. Зачем вы оголяетесь в кадре? Вам и так есть что показать — голос. — Пишут в комментариях Огневич.

Ранее мы писали, что Злата Огневич спела для сериала Кава з кардамоном. Это история о запретной любви молодой украинки и польского шляхтича.