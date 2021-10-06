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Ух, как горячо! Злата Огневич в черном боди прогулялась по ночному Киеву

6 октября 2021, 13:49 Каріна Зуєва
Ух, как горячо! Злата Огневич в черном боди прогулялась по ночному Киеву
Источник: СТБ

Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка 2 Злата Огневич анонсировала выход клипа на песню Клинок.

Звезда опубликовала в Instagram тизер, в котором показала первые кадры из своего нового видеоклипа. Анонс предвещает, что робота будет очень горячей.

Так, в видео Злата Огневич предстала в черном боде и тренче цвета кэмел, который позже с себя сняла, показав упругие ягодицы, пышную грудь и идеальную фигуру. Из аксессуаров на артистке — массивная цепь вокруг шеи и сережки.  Ее волосы уложены в легкие локоны.

Новый видеоклип Златы Огневич фанаты смогут увидеть уже 8 октября.

— Просто первый ты мне клинок вонзил… Уже в пятницу премьера на всех цифровых площадках! Безумно волнительно, — подписала публикацию исполнительница.

Клип снимали в Киеве. В видео можно заметить пешеходный мост и колесо обозрения, что расположено на Контрактовой площади.

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Поклонники артистки отметили, что с нетерпением ждут ее новую работу. Однако нашлись и те, кто раскритиковал образ и песню Огневич.

  • Очень жду это видео.
  • Не думала, что уже и Злата будет показывать ягодицы. Была единственная певица, которой я восхищалась.
  • Песня ужасная. До этого и треки, и музыка были намного круче.
  • Необычно видеть такую Злату, но очень круто, что она каждый раз разная и постоянно экспериментирует.
  • Злата, вы зажгли. Ух, как горячо!
  • Невероятно сексуально.
  • Какая вы красивая, Злата!
  • У меня мурашки по коже. Очень чувственно!
  • Ужас.
  • Вам идет быть такой! Это 100% ваше.
  • Злата, у вас шикарный голос, один из самых лучших в Украине. Зачем вы оголяетесь в кадре? Вам и так есть что показать — голос. — Пишут в комментариях Огневич.

Ранее мы писали, что Злата Огневич спела для сериала Кава з кардамоном. Это история о запретной любви молодой украинки и польского шляхтича.

Теги
Злата Огнєвіч , Новий кліп
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