Полномасштабная война показала, кто есть кто. Публичные люди после 24 февраля 2022 года четко очертили свои позиции, однако не все приняли сторону добра, есть и те, кто предпочел риторику страны-агрессора. Как бы грустно это не звучало, но есть ряд украинских звезд, которые продолжили зарабатывать кровавые рубли, и более того, стали гражданами РФ.

Кто из украинских звезд получил российское гражданство

От личностей, которые будут указаны ниже, другого ожидать и не стоило, однако некоторые из них стали настоящим разочарованием. Они поддерживают ежедневные обстрелы родной Украины и восхваляют кровавую политику РФ. Кто-то придерживается молчания, однако оно говорит об одном: этот человек — предатель, которому плевать на все происходящее, ведь деньги важнее всего.

Без зазора совести эти люди взяли российские паспорта, четко показав, что Украина для них ничего не значит.

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Анна Aсти

Уроженка Черкасс переехала в Москву в 2013 году. Во время начала полномасштабной войны молчунья была в Украине, ведь тут у нее были запланированы съемки клипа. Предательница со спокойной душой уехала в РФ и ни слова не сказала об увиденном.

В октябре 2023 года стало известно, что певица Анна Асти получила гражданство РФ, отказавшись от украинского.

Таисия Повалий

Позиция Таисии Повалий не является для кого-то секретом. Путинистка неоднократно делала циничные заявления по поводу родной Украины и прославляла кровавого диктатора Владимира Путина. Также она посещает временно оккупированные украинские территории.

О том, что Таисия Повалий получила гражданство РФ, стало известно в октябре 2023 года. Цинизма ситуации добавило то, что дата регистрации гражданства и постановки на учет — 24 августа, в День Независимости Украины.

Юрий Бардаш

Если другие публичные предатели лично молчат о том, что променяли украинское гражданство на российское, то этот продюсер — не молчит. Юрий Бардаш получил паспорт РФ, более того, он даже похвастался им, сделав фото на фоне портрета Путина.

До 24 февраля 2022 года предатель жил в Украине и строил свою карьеру тут, затем сбежал в Грузию, откуда прославлял путинскую политику. Там ему стали поступать угрозы, и он отправился в Россию.

Кирилл Туриченко

В 2013 году уроженец Одессы стал солистом российской поп-группы Иванушки International. После 24 февраля 2022 года предатель продолжил выступать с коллективом из страны-агрессора. В целом, он делает вид, что ничего не происходит.

В апреле 2023-го стало известно, что Туриченко получил российское гражданство. Об этом рассказал ведущий Слава Демин, процитировав слова общих знакомых.

Татьяна Денисова

Хореограф вернулась к своим истокам, ведь родилась она в РФ, однако в юном возрасте переехала с родителями в Крым. Карьеру свою она построила именно в Украине, а уже позже начала работать в стране-агрессоре и продолжала это делать даже после 2014 года. Впоследствии — уехала туда жить.

Гражданство у Денисовой было украинское, однако в октябре 2022 года ее экс-супруг, певец Александр Кривошапко рассказал, что танцовщица давно предала страну. По его словам, российский паспорт Татьяна получила еще в 2021-м, отказавшись от украинского.

К счастью, адекватные люди не выбирают сторону зла, а потому лучше, когда предатели сами выдают себя. Нашей стране такие особи точно не нужны.