Певица-предательница Aнна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) получила российское гражданство.

О том, что артистка окончательно отреклась от родной Украины, пишут росСМИ. Стать гражданкой страны-агрессора уроженке Черкасс было несложно, поскольку ее муж — россиянин.

Еще в 2021 году в одном из интервью Aнна Асти говорила, что со сменой украинского паспорта собирается повременить. Тогда она отмечала, что с российским документом когда-то может и не попасть в родную страну, где у нее вся семья.

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К слову, предательница была в Украине и в начале полномасштабной войны. Ранее режиссер Алан Бадоев говорил, что у них была запланирована съемки клипа с Анной Асти в Одессе, однако после 24 февраля 2022 года предательница перестала выходить на контакт и вернулась обратно в РФ.