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На День Независимости Украины. Таисия Повалий получила гражданство РФ

23 октября 2023, 11:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Таисия Повалий

Певица-предательница Таисия Повалий получила российское гражданство. Теперь путинистка официально является гражданкой страны-агрессора.

Цинизма ситуации добавляет то, что дата регистрации гражданства и дата постановки на учет — 24 августа. То есть, в День Независимости Украины. Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов, обнародовав в своем Telegram-канале подтверждающий документ.

Таисия Повалий получила гражданство РФ

Таїсія Повалій отримала громадянство РФ/Telegram-канал Богдан Беспалов

Удивляться тому, что Повалий получила паспорт РФ, не стоит. Предательница уже давно очертила свою позицию, продавшись российским рублям. Вероятно, что паспорт Украины у путинистки также остался, поскольку в стране-агрессоре разрешено иметь несколько гражданств.

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Артистка часто выделяется циничными поступками. Так, например, Таисия Повалий продолжает петь в РФ украинские песни. Недавно она исполнила на пропагандистском концерте композицию Ти ж мене підманула.

Уроженку Киевской области ничего не смущает. Она продолжает игнорировать действия кровавого диктатора Владимира Путина относительно ее родной страны, посещать оккупированный Луганск и периодически обливать грязью Украину.

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Фото: Таисия Повалий

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