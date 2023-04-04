Солист российской поп-группы Иванушки International и уроженец Одессы Кирилл Туриченко получил гражданство РФ.

После того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину, Туриченко продолжил выступать с коллективом из страны-агрессор. Также предатель строит сольную карьеру и снимает клипы, делая вид, что в его родной стране ничего не происходит, поэтому смена гражданства вполне вероятна.

— Недавно снял клип на Байкале, представляете? А еще собирается жениться на своей давней подруге…Один из наших общих знакомых рассказал, что Туриченко даже сменил гражданство на российское, но пока официального подтверждения этому нет, — рассказал ведущий Слава Демин.

Напомним, что свой карьеру Кирилл начинал в родной Одессе, а после — в Киеве. Он принимал участие в отечественных телешоу, но в 2013 году решил стать участником Иванушки International.

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Сейчас артист продолжает гастролировать по РФ с концертами и без угрызения совести делится запланированными выступлениями в соцсетях.

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О полномасштабной войне Туриченко высказался очень поверхностно, если можно так сказать. Еще 27 февраля 2022 года он написал в Instagram, что больше всего на свете ему хочется жить в мире, а единственный язык любви и поддержки, на котором он может говорить — музыка.

О том, что Россия начала войну и об ужасах, которые впоследствии она привнесла в Украину, Кирилл умолчал.

Фото: Кирилл Туриченко