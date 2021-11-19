Телеканал СТБ показал тизер четвертого сезона костюмированной драмы Крепостная. Зрители смогут увидеть события из жизни детей главных героев.

Сюжет нового сезона сериала Крепостная будет разворачиваться через 23 года после смерти Андрея Жадана и рождения Януша Яблоневского.

Несмотря на появление новых персонажей и сюжетных линий, в четвертом сезоне мелодрамы зрители также увидят продолжение событий вокруг уже известных фамилий: Жадан, Яблоневский, Червинские, Косачи, Дорошенко и другие.

— В скором времени нас ждет начало новой истории, новой борьбы за любовь и раскрытие всех тайн, — уверяют создатели сериала.

Съемки четвертого сезона Крепостной уже начались. Премьера в эфире телеканала СТБ состоится в 2022 году.

Среди актеров в новом сезоне зрители увидят Тараса Цымбалюка, Станислава Боклана и Сергея Стрельникова.

Напомним, что Крепостная – это первая и единственная украинская костюмированная драма, премьера которой состоялась в 2019 году. Лента покорила миллионы сердец по всему миру.

Уникальный проект дал зрителям возможность заглянуть во времена крепостных и господ, балов и светских вечеров, технического прогресса и больших социальных сдвигов, на фоне которых главные герои борются за право быть свободными и любить.

18 ноября зрители увидели финальные серии драмы Кріпосна. Жадана любов. Чем завершился 3 сезон Крепостной – читайте на Фактах ICTV.