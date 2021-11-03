На телеканале СТБ 3 ноября состоится выход 5 и 6 серии легендарной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов.

Любимец зрителей и главный герой Андрей Жадан жив — у Кати есть верный и надежный защитник, который убережет ее от всех опасностей. Главное событие для светских господ — бал. Он состоится уже совсем скоро, а особым гостем будет купец первой гильдии — Андрей Андреевич вместе со своей женой Екатериной Жадан.

Новобрачные тайно ото всех уезжают в свадебное путешествие. Стефан Яблоневский понимает, что его намерения далеко не тайна для Андрея, и попытается поставить под сомнение брак возлюбленных.

Тем временем в жизни Жаданов полная идиллия — теперь у них новое поместье, воля, домашние хлопоты. И хотя бал не должен повилять на статус Катерины, допросов о прошлом ей избежать не удастся.

Зрители увидят новых героев — Евгения и Рогнеду Безус. Жадан у них на особом счету, но об отношении к Екатерине еще стоит узнать.

Кухарка Павлина и не ждала своего счастья, но на ее пути появляется мужчина. Владелец лавки Карпо вызывает множество вопросов, и зрители получат на них ответы совсем скоро.

Тем временем в высшем свете происходит страшное. Озлобленный Червинский всячески пытается вернуть поместье. Каким образом он попытается это сделать — фанаты получат ответ на этот вопрос.

Не пропустите 5 и 6 серии костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ.

Напомним, третий сезон Крепостной стартовал со свадьбы Екатерины Вербицкой и Андрея Жадана. Прямо у алтаря незнакомец в черном плаще воткнул нож в сердце главному герою и оставил его умирать на руках у любимой. Жадан чудом выжил.