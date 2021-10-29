Кріпосна. Жадана любов: чем продолжится легендарная история

В понедельник, 1 ноября, в 20.15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера продолжения легендарной костюмированной мелодрамы ― Кріпосна. Жадана любов. Изысканные костюмы, прически, красочные локации перенесут зрителя в XIX век.

История некогда крепостной Катерины Вербицкой продолжится трагическими событиями. Свадьба с возлюбленным Андреем Жаданом обернулась настоящим адом. Незнакомец вонзил новобрачному нож в самое сердце. Выживет ли главный герой? Кто и за что мстит Жадану? Прошлое Андрея интригует своими тайнами.

В имение возвращаются Петр и Лариса Червинские. Однако суровый помещик еще не знает, что потерял все: сына, дом и крепостных. Молодая жена — в ожидании первенца. А отныне на ее плечи тяжким грузом сваливается трагедия мужа. Казалось бы, ничто не способно умерить гнев Петра. Но смогут ли их чувства и былая страсть спасти брак?

Сам Червинский не намерен отступать. Он готов сделать все возможное, чтобы вернуть Червинку в свои руки. Более того, крепостным также нечего радоваться заблаговременно. Их вольные грамоты стоит перепроверить.

Назар и Орыся учатся жить свободной жизнью. Теперь они вольные. В конце второго сезона купец первой гильдии Андрей Жадан даровалим свободу. А значит, настало время думать не только о тяжком труде на благо господ. Кузнец Назар узнает, что его возлюбленная ждет ребенка.

Зритель познакомится с новым героем — Стефаном Яблоневским. Польский князь пожаловал по своим рабочим делам в Нежин, где стал свидетелем несправедливости по отношению к Катерине. Позволит ли Катя неизвестному пану проявить к ней благосклонность?

Кухарка Павлина в горечи от беды, постигшей Катрусю. Теперь ее долг — помочь родной душе справиться с горем. Более того, Павлуся решается уйти из поместья Червинского. Пойдут ли следом за ней другие крепостные? И куда податься вольной Павлине, привыкшей всю себя посвящать на благо другим?