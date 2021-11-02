Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Кино и сериалы

Крепостная 3 сезон: график выхода новых серий

2 ноября 2021, 15:23 Валентина Чорна
Крепостная 3 сезон дата выхода в Украине
Источник: СТБ

На телеканале СТБ 1 ноября состоялась долгожданная премьера – третий сезон сериала Крепостная.

В костюмированной мелодраме зрители увидят продолжение истории Екатерины Вербицкой, которая вынуждена бороться не только за свою жизнь, но и за свободу, любовь и счастье.

Крепостная будет выходить на СТБ с понедельника по четверг в 20.15. Каждый день зрители смогут увидеть сразу две серии сериала.

В общем третий сезон будет состоять из 24 эпизодов.

  • 1 и 2 серии — 1 ноября в 20.15
  • 3 и 4 серии — 2 ноября в 20.15
  • 5 и 6 серии — 3 ноября в 20.15
  • 7 и 8 серии — 4 ноября в 20.15
  • 9 и 10 серии — 8 ноября в 20.15
  • 11 и 12 серии — 9 ноября в 20.15
  • 13 и 14 серии — 10 ноября в 20.15
  • 15 и 16 серии — 11 ноября в 20.15
  • 17 и 18 серии — 15 ноября в 20.15
  • 19 и 20 серии — 16 ноября в 20.15
  • 21 и 22 серии — 17 ноября в 20.15
  • 23 и 24 серии — 18 ноября в 20.15

Напомним, что в новом сезоне главную героиню сыграла актриса Соня Присс. Раньше роль крепостной исполняла Екатерина Ковальчук, однако актриса отказалась от дальнейшего участия в сериале.

Сейчас Екатерина Ковальчук задействована в большом и знаковом проекте, от которого не готова отказываться.

Как подбирали новую актрису Крепостной и что известно о Соне Присс — читайте на Фактах ICTV.

Читайте также:
Крепостная 3 сезон: график выхода новых серийВинник, это ты? Звезда Крепостной показала закулисье съемок 3 сезона

Теги
Кріпосна , СТБ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка