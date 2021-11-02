На телеканале СТБ 1 ноября состоялась долгожданная премьера – третий сезон сериала Крепостная.

В костюмированной мелодраме зрители увидят продолжение истории Екатерины Вербицкой, которая вынуждена бороться не только за свою жизнь, но и за свободу, любовь и счастье.

Крепостная будет выходить на СТБ с понедельника по четверг в 20.15. Каждый день зрители смогут увидеть сразу две серии сериала.

В общем третий сезон будет состоять из 24 эпизодов.

1 и 2 серии

3 и 4 серии — 2 ноября в 20.15

5 и 6 серии — 3 ноября в 20.15

7 и 8 серии — 4 ноября в 20.15

9 и 10 серии — 8 ноября в 20.15

11 и 12 серии — 9 ноября в 20.15

13 и 14 серии — 10 ноября в 20.15

15 и 16 серии — 11 ноября в 20.15

17 и 18 серии — 15 ноября в 20.15

19 и 20 серии — 16 ноября в 20.15

21 и 22 серии — 17 ноября в 20.15

23 и 24 серии — 18 ноября в 20.15

Напомним, что в новом сезоне главную героиню сыграла актриса Соня Присс. Раньше роль крепостной исполняла Екатерина Ковальчук, однако актриса отказалась от дальнейшего участия в сериале.

Сейчас Екатерина Ковальчук задействована в большом и знаковом проекте, от которого не готова отказываться.

Как подбирали новую актрису Крепостной и что известно о Соне Присс — читайте на Фактах ICTV.