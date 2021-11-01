На СТБ 1 ноября состоялась премьера долгожданного третьего сезона сериала Крепостная. В новом сезоне главную роль исполнит актриса Соня Присс, хотя раньше ее играла Екатерина Ковальчук.

Почему создатели сериала заменили актрису

Поклонники Крепостной сразу начали строить теории, мол, у Ковальчук произошел раскол с создателями сериала, в частности, насчет гонорара. Однако ситуация оказалось куда банальнее — в данный момент Екатерина Ковальчук занята в другом проекте.

— У Кати Ковальчук в это время большой, знаковый для нее проект, от которого она не готова отказываться. Потому мы подумали и совместно приняли решение, что у нас будет новая актриса. И мы верим, что история из-за этого точно не станет хуже, — рассказала директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

По ее словам, каким бы гениальным ни был актер, если нет правильного сценария, режиссера, не инвестировано необходимое количество денег в производство, то никакой человек в кадре этого не компенсирует.

— Мы очень благодарны Кате Ковальчук, она действительно помогла нам реализовать образ крепостной Кати: трогательной, милой девушки, которую все полюбили. Но этот образ в первую очередь был создан сценаристами, и актрисе дали, что сыграть, — отметила Семчук.

Как подбирали новую актрису

По словам создателей сериала, на кастинг пришли 400 актрис из разных стран. Сложностью стало то, что в новом сезоне Катя Вербицкая предстанет перед зрителями закаленной тяжелыми испытаниями девушкой, с невероятной утонченностью и девичьей хрупкостью. Однако, когда команда увидела пробы Сони, все сразу решили, что она — та самая.

Актриса Соня Присс поделилась, что во время подготовки к пробам она неоднократно пересматривала первые два сезона Крепостной.

Что известно о Соне Присс, которая сыграет главную роль в Крепостной

Соня Присс — российская актриса, родилась 29 мая 1995 года в городе Курган. Девушка выросла в семье педагогов. Ее отец — учитель английского языка. Он и привил Соне любовь к иностранному языку. Все детство она занималась в театральной студии и изучала английский язык. После школы Присс поступила в институт в родном городе. Тогда она хотела быть переводчиком. Однако спустя время поняла, что хочет заниматься творчеством.

Соня отучилась два года на филологическом факультете, после чего улетела в США по программе Work and Travel USA. Там она выиграла конкурс для студентов и прошла курс актерского мастерства в Айдахо.

Соня Присс также училась в театральной академии в Санкт-Петербурге. И уже после первого курса она начала сниматься в кино. Спустя год получила знаковую для себя роль в полнометражном фильме Серебряные коньки.