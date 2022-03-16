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Королевская семья Бельгии предоставит убежище украинским беженцам

16 марта 2022, 23:45
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
король філіп і матільда - бельгійська королівска родина
Источник: Getty Images

Король Бельгии Филипп и королева Матильда решили принять у себя украинских беженцев.

По данным издания RTBF, пара предоставит две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев. Эти дома королевский благотворительный фонд готовил для проживания бельгийских семей с низким уровнем доходов.

— Это жилые помещения, которые первоначально были рассчитаны для социальных агентств, оказывающих помощь людям с низкими доходами. Такова миссия фонда Royal Donation. Учитывая кризис с беженцами из Украины, мы предоставим эти дома для экстренного приема, – сказал президент благотворительной организации Ян Сметс.

Известно, что бельгийская королевская семья внимательно следит за событиями в Украине и уже неоднократно встречалась с беженцами из Украины, которые прибыли в Брюссель.

Так, 16 марта король Филипп посетил центр регистрации беженцев из Украины в Брюсселе. По данным издания, ежедневно в Бельгию прибывают около 2 тыс. украинцев.

Ранее о готовности принять беженцев из Украины заявил актер Бенедикт Камбербэтч. Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины).

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Теги
Беженцы , Бельгия , Війна в Україні
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