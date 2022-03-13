Британский актер Бенедикт Камбербэтч готов принять беженцев из Украины в своем доме. Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины).

Об этом актер заявил в комментарии Sky News на красной дорожке перед вручением премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

— Это действительно шокирующее время — быть европейцем, который находится в двух с половиной часах полета от Украины. Это то, что нависло над нами, – сказал актер.

Камбербэтч пришел на церемонию со значком в цвете флага Украины.

– Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок. Каждый должен сделать все, что в его силах. Рекордное количество людей предложило поселить беженцев в своих домах, и я надеюсь присоединиться к их рядам, — добавил Бенедикт.

К слову, программа Homes for Ukraine позволит жителям Великобритании, благотворительным организациям, компаниям и общественным группам предлагать жилье беженцам, которые хотят приехать в страну, даже если у них нет семейных связей.

Ранее Бенедикт Камбербэтч поддержал Украину на кинофестивале Santa Barbara International Film Festival. При получении награды он показал публике флаг сине-желтый флаг.