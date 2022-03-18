Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Певица Шер хочет принять украинских беженцев в своем доме

18 марта 2022, 15:31
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Певица Шер хочет принять украинских беженцев в своем доме
Источник: Depositphotos

Американская певица Шер предложила свой дом украинским беженцам.

В своем Twitter она выразила готовность помочь тем, кто в этом нуждается — спасается от войны и от действий русских агрессоров.

— Я хотела бы стать спонсором украинским семьям в моем доме. Они будут в безопасности и о них позаботятся. Многие люди в моем положении должны помогать. Если бы я была одна или с детьми или мы получили травму, надеюсь, кто-то тоже бы позаботился о нас, — написала артистка.

Ранее о готовности принять беженцев из Украины заявил актер Бенедикт Камбербэтч. Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины).

Готова помочь украинским беженцам и королевская семья Бельгии. По данным издания RTBF, пара предоставит две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев.

Теги
Беженцы , Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь