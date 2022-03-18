Певица Шер хочет принять украинских беженцев в своем доме

Американская певица Шер предложила свой дом украинским беженцам.

В своем Twitter она выразила готовность помочь тем, кто в этом нуждается — спасается от войны и от действий русских агрессоров.

— Я хотела бы стать спонсором украинским семьям в моем доме. Они будут в безопасности и о них позаботятся. Многие люди в моем положении должны помогать. Если бы я была одна или с детьми или мы получили травму, надеюсь, кто-то тоже бы позаботился о нас, — написала артистка.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US. — Cher (@cher) March 18, 2022

Ранее о готовности принять беженцев из Украины заявил актер Бенедикт Камбербэтч. Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины).

Готова помочь украинским беженцам и королевская семья Бельгии. По данным издания RTBF, пара предоставит две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев.