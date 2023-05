Песенный конкурс Евровидение 2023 стартует уже 9 мая. От Украины на конкурс поедет группа TVORCHI , в состав которой входят саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни.

Коллектив выступит на конкурсе с песней Heart of Steel. Факты ICTV решили собрать все версии и ремиксы песни Heart of Steel, которую на Евровидении 2023 исполнит украинская группа TVORCHI .

Heart of Steel — версия для Нацотбора

С этой версией TVORCHI выступали на Нацотборе и одержали победу!

В своей песне они поют о несокрушимости и силе духа людей, созданных из воли и стали.

Heart of Steel — песня о непокоренных и несокрушимых, о тех, кто несмотря на все трудности двигается вперед.

Heart of Steel — версия Евровидения 2023

Во время нацотбора TVORCHI посоветовали усовершенствовать песню. Поэтому коллектив добавил к треку украинский куплет, а также в конце композиции – игру на скрипке.

Куплет, который звучит на украинском языке:

Незважаючи на біль, я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій.

Кроме этого, в конце трека появился проигрыш. Также мелодия получила более динамичное звучание.

Ремикс песни

Ремикс трека Heart of Steel — о единении миллионов сердец украинцев. Сознательных, мотивированных и сильных духом.

— Даже в самую темную ночь, даже в комендантский час мы творим новую украинскую культуру, и ничто нас не может остановить.

Текст песни Heart of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I’m playing for the win

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel

Ooh-ooh-ooh

(Don’t care what you say)

Ooh-ooh-ooh

(Or how you feel)

Ooh-ooh-ooh

(Oh, I got a heart of steel, oh-oh)

You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has nеver been about you

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel

Ooh-ooh-ooh

(Don’t care what you say)

Ooh-ooh-ooh

(Or how you feel)

Ooh-ooh-ooh

(Oh, I got a heart of steel, oh-oh)

Ooh-ooh-ooh

(Don’t care what you say)

Ooh-ooh-ooh

(Or how you feel)

Ooh-ooh-ooh

(Oh, I got a heart of steel, oh-oh)