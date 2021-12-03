Финал романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич прошел на телеканале СТБ 3 декабря. Избранником главной героини стал 32-летний Андрей Задворный.

Такой выбор Златы Огневич вызвал бурную волну обсуждения в сети. Большинство поклонников проекта финал разочаровал, поскольку они были уверены в победе Дмитрия Шевченко.

Вкус у Златы не очень.

Как она может его любить, если этого совсем не было видно?

Шок. Не верю, не вижу между ними химии.

Диму жалко, классный парень.

Очень странная пара сформировалась.

Полное разочарование. Лучше бы не смотрела.

Дима так раскрылся для нее, Злата разбила ему сердце.

Дима такой мужчина, как можно было его не полюбить?

С таким выбором понятно, почему она до сих пор одна. Нельзя так с Димой поступать. Желаю ему обрести взаимную любовь.

Как можно было выбрать такого мужчину? Андрей ей не пара вообще.

Больше всех нравился Макс. Из финалистов болела за Дмитрия. Выбор разочаровал.

Ну это же очевидно, Андрей Злате не пара.

Я была уверена, что она выберет Диму. Что происходит в этой жизни?

У кого есть номер Димы?

Жду пост-шоу, чтобы узнать с кем она сейчас.

Это фиаско

Хочу стереть из памяти этот выпуск, – пишут в сети.

Но есть пользователи, искренне верившие в победу Задворного. Они желают Злате и Андрею счастливой семейной жизни.