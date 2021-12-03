Финал романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич прошел на телеканале СТБ 3 декабря. Избранником главной героини стал 32-летний Андрей Задворный.
Такой выбор Златы Огневич вызвал бурную волну обсуждения в сети. Большинство поклонников проекта финал разочаровал, поскольку они были уверены в победе Дмитрия Шевченко.
- Вкус у Златы не очень.
- Как она может его любить, если этого совсем не было видно?
- Шок. Не верю, не вижу между ними химии.
- Диму жалко, классный парень.
- Очень странная пара сформировалась.
- Полное разочарование. Лучше бы не смотрела.
- Дима так раскрылся для нее, Злата разбила ему сердце.
- Дима такой мужчина, как можно было его не полюбить?
- С таким выбором понятно, почему она до сих пор одна. Нельзя так с Димой поступать. Желаю ему обрести взаимную любовь.
- Как можно было выбрать такого мужчину? Андрей ей не пара вообще.
- Больше всех нравился Макс. Из финалистов болела за Дмитрия. Выбор разочаровал.
- Ну это же очевидно, Андрей Злате не пара.
- Я была уверена, что она выберет Диму. Что происходит в этой жизни?
- У кого есть номер Димы?
- Жду пост-шоу, чтобы узнать с кем она сейчас.
- Это фиаско
- Хочу стереть из памяти этот выпуск, – пишут в сети.
Но есть пользователи, искренне верившие в победу Задворного. Они желают Злате и Андрею счастливой семейной жизни.
- Будьте счастливы!
- Поздравляю Вас! Вы достойны быть счастливыми. Я верила, что победит Андрей. Он искренний и действительно любит.
- Ура, я очень рада вам. Поздравляю! Верила до последнего! Счастья вам!
- Я так рада, наконец-то Злата нашла свою вторую половинку.
- Поздравляю вас, Андрей! С самого начала болела за вас, – пишут в сети.