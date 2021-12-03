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Хочу стереть память: сеть озадачена выбором Златы Огневич в финале Холостячки

4 декабря 2021, 00:50
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Хочу стереть память: сеть озадачена выбором Златы Огневич в финале Холостячки
Источник: СТБ

Финал романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич прошел на телеканале СТБ 3 декабря. Избранником главной героини стал 32-летний Андрей Задворный.

Такой выбор Златы Огневич вызвал бурную волну обсуждения в сети. Большинство поклонников проекта финал разочаровал, поскольку они были уверены в победе Дмитрия Шевченко.

  • Вкус у Златы не очень.
  • Как она может его любить, если этого совсем не было видно?
  • Шок. Не верю, не вижу между ними химии.
  • Диму жалко, классный парень.
  • Очень странная пара сформировалась.
  • Полное разочарование. Лучше бы не смотрела.
  • Дима так раскрылся для нее, Злата разбила ему сердце.
  • Дима такой мужчина, как можно было его не полюбить?
  • С таким выбором понятно, почему она до сих пор одна. Нельзя так с Димой поступать. Желаю ему обрести взаимную любовь.
  • Как можно было выбрать такого мужчину? Андрей ей не пара вообще.
  • Больше всех нравился Макс. Из финалистов болела за Дмитрия. Выбор разочаровал.
  • Ну это же очевидно, Андрей Злате не пара.
  • Я была уверена, что она выберет Диму. Что происходит в этой жизни?
  • У кого есть номер Димы?
  • Жду пост-шоу, чтобы узнать с кем она сейчас.
  • Это фиаско
  • Хочу стереть из памяти этот выпуск, – пишут в сети.

Но есть пользователи, искренне верившие в победу Задворного. Они желают Злате и Андрею счастливой семейной жизни.

  • Будьте счастливы!
  • Поздравляю Вас! Вы достойны быть счастливыми. Я верила, что победит Андрей. Он искренний и действительно любит.
  • Ура, я очень рада вам. Поздравляю! Верила до последнего! Счастья вам!
  • Я так рада, наконец-то Злата нашла свою вторую половинку.
  • Поздравляю вас, Андрей! С самого начала болела за вас, – пишут в сети.
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Теги
Злата Огневич , СТБ , Холостячка
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