Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Не теряет надежды: Эллерт отреагировал на фото Мишиной в черном мини

12 ноября 2021, 17:17
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Источник: Ксения Мишина

Комик и сценарист Александр Эллерт отреагировал на фото своей экс-возлюбленной Ксении Мишиной.

На личной странице в Instagram актриса обнародовала фотографии из презентации премьер StarlightMedia. Для события Ксения выбрала черное короткое платье, которое акцентировало внимание на ее длинных ногах и изящной фигуре.

Свой образ Мишина дополнила сумочкой Prada и туфлями Versace на каблуке.

Эффектный внешний вид Ксении не оставил равнодушным ни подписчиков, ни Александра Эллерта. Экс-возлюбленный знаменитости оставил под фото лаконичный комментарий.

Мишина

Реакция Эллерта на фото актрисы не осталась незамеченной. У поклонников появилась надежда, что пара сможет восстановить свои отношения и снова быть вместе.

Напомним, о расставании с любимым Ксения Мишина сообщила в июле 2021 года. Она опубликовала пост, в котором отметила, что разрыв отношений произошел неожиданно, но навсегда.

Позже поклонники заподозрили, что Мишина и Эллерт все-таки вместе – пару заметили в аэропорту по дороге на Кипр.

Недавно Ксения Мишина поставила точку в вопросе отношений с Эллертом. Актриса призналась, что они не вместе.

Читайте также:
Не теряет надежды: Эллерт отреагировал на фото Мишиной в черном миниКсения Мишина ответила на едкий вопрос об Александре Эллерте

Теги
Ксения Мишина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка