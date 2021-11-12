Комик и сценарист Александр Эллерт отреагировал на фото своей экс-возлюбленной Ксении Мишиной.

На личной странице в Instagram актриса обнародовала фотографии из презентации премьер StarlightMedia. Для события Ксения выбрала черное короткое платье, которое акцентировало внимание на ее длинных ногах и изящной фигуре.

Свой образ Мишина дополнила сумочкой Prada и туфлями Versace на каблуке.

Эффектный внешний вид Ксении не оставил равнодушным ни подписчиков, ни Александра Эллерта. Экс-возлюбленный знаменитости оставил под фото лаконичный комментарий.

Реакция Эллерта на фото актрисы не осталась незамеченной. У поклонников появилась надежда, что пара сможет восстановить свои отношения и снова быть вместе.

Напомним, о расставании с любимым Ксения Мишина сообщила в июле 2021 года. Она опубликовала пост, в котором отметила, что разрыв отношений произошел неожиданно, но навсегда.

Позже поклонники заподозрили, что Мишина и Эллерт все-таки вместе – пару заметили в аэропорту по дороге на Кипр.

Недавно Ксения Мишина поставила точку в вопросе отношений с Эллертом. Актриса призналась, что они не вместе.