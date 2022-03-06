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Делаем все, что можем: Каменских рассказала о волонтерстве во время войны в Украине

7 марта 2022, 01:11
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Настя Каменських
Источник: Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских (NK) рассказала о волонтерстве во время полномасштабной войны на территории Украины.

В эфире программы Факты ICTV звезда призналась, что помогает украинской армии всем, чем может.

– Отправляю много денег, отправляем продукты, одежду. Мы делаем все, что можем. Я очень-очень горжусь своей страной, потому что именно в этот момент люди так объединились. У нас и была прекрасная страна, но сейчас она стала еще прекраснее. Все собрались, такие молодцы, все пытаются помочь друг другу, – сказала певица.

Настя поблагодарила воинов, которые защищают нашу землю, демократические права, народ и каждого человека.

Звезда добавила, что работает и на информационном фронте, пытаясь бороться с российской пропагандой. И хотя обратной реакции от жителей РФ Настя получает очень мало, она не оставляет надежды достучаться хотя бы до нескольких человек.

– Этот народ информативно слеп. Мы пытаемся пробить эту блокаду, донести до людей, что у нас настоящая война, погибают люди, дети и семьи. Мы стараемся защищаться от такой огромной территории, потому что наш противник просто огромный монстр. И наша маленькая прекрасная страна так классно справляется с этим, – сказала Каменских.

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Теги
Війна в Україні , волонтер , Настя Каменских
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