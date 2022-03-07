Компания украинского модельера Андре Тана шьет бронежилеты и флисовую одежду для наших военных. Так, вместо модных платьев активно создается одежда для ВСУ и терробороны.

— Мы гордимся, что сегодня делаем это! Мы гордимся нашей командой, которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и терробороны. Гордимся, что являемся частью величественной истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой! — заявил Андре в своем Instagram.

Так, компания модельера уже отшила более тысячи флисовых кофт, флисовых штанов, более 2 тыс. единиц мужского нижнего белья, более тысячи теплых жилетов и 500 спальных мешков.

Не только украинцы, которые связаны с миром моды, помогают Украине против агрессии России.

Так, американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид собирается пожертвовать часть своих доходов наше стране. Она призвала к миру, и будет всячески помогать тем, кто страдает от войны со стороны России.

Свою поддержку выразили также мировые музыканты Deep Purple. Один из участников группы надеется, что война обернется крахом Путина, а другой вернул Медведеву автограф. Коллектив заявил, что Deep Purple всегда были аполитичными, но времена изменились, и сейчас их поддержка нужна миллионам.