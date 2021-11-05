Новое неделя на реалити Холостячка 2 стартовала из свидания Златы Огневич с Андреем Задворным. Пара отправилась на пустырь, чтобы полетать на аэрошуте.

Несмотря на поломку первого аэрошута, свидание Злате и Андрею понравилось.

После полета пара пошла обмазываться грязью, что выглядело даже со стороны достаточно неловким.

Первой была Холостячка. Было заметно, как Андрей смущается, но даже это не мешало ему периодически шутить.

— Грязная девчонка, — пошутил Задворный.

Далее Злата поинтересовалась, как бы он отнеся к съемке в мужском журнале.

— Я бы не хотел этого. Я буду очень против, честно горя. Я хочу, чтобы моя женщина оставляла часть эксклюзивности для меня, — отметил Андрей.

Такой ответ Злате понравился, так как она сама не готова раздеваться для публики.

— У меня были неловкие моменты, когда я мазала Андрею животик, ноги, — заявила сама Холостячка.

Но Задворный отметил, что ему все понравилось.

После чего, пара начала смывать грязь. Однако они все таки прервались ради поцелуя.