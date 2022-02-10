В Италии на фестивале в Сан-Ремо победил дуэт Mahmood и Blanco c песней Brividi, тем самым завоевав право представлять родную страну на Евровидении-2022.

Еврофаны отлично знают, кто такой Mahmood, ведь для него это — вторая попытка. Букмекеры уже прогнозируют победу Италии, а зрители — вовсю заслушивают трек Brividi.

Почему букмекеры так взялись за дуэт Mahmood и Blanco, и почему еврофанам сразу зашел их трек — давайте разбираться.

Фестиваль в Сан-Ремо 2022

Итальянцы выбрали своих представителей на Евровидение-2022. Ими стали Mahmood и Blanco. Дуэт исполнил песню Brividi.

Песня сразу многим запала в сердце, ведь там поется о том, что каждый хотя бы раз в жизни переживал. Итальянское слово brividi переводится как дрожь, или мурашки.

В песне рассказывается о любви людей, в отношениях которых наступил кризис.

— И я хотел бы любить тебя, но я всегда ошибаюсь. И я дрожу, дрожу, дрожу. Ты тот, кто будит меня по утрам. Ты тот, кто пачкает мою постель вином. Ты тот, кто кусает мою кожу. Со своими змеиными глазами ты — полная противоположность ангела, — поется в песне.

Да и образы харизматичных артистов многим пришлись по душе.

Что пишут люди:

Я слушал эту песню нездоровое количество раз с тех пор, как она вышла. Я просто влюблен в их живые выступления. Музыка, лирика, красивый итальянский язык, их голоса, их химия на сцене — все идеально сочетается.

Такой красивый дуэт. Удивительно видеть, как они дополняют друг друга, позволяют сиять, не стремясь затмить.

Страны обычно не пытаются выиграть Евровидение дважды подряд, но у Италии нет другого выбора.

Артисты решили изобразить пример однополой любви. Многим такой формат очень понравился, но были и предвзятые консерваторы.

Историю, о которой поют ребята, хорошо подчеркнул клип. Всего за восемь дней он собрал свыше 18 млн просмотров. Трек же вошел в топ-10 самых популярных песен на Spotify во всем мире. Только за сутки его прослушали более 3 млн раз.

Прогноз букмекеров

Как мы знаем, Евровидение в 2022 году пройдет в Италии, в Турине. Однако у итальянцев есть все шансы задержать конкурс у себя еще на год, ведь букмекеры пока победу сулят именно им.

Стоит учесть тот факт, что многие страны уже представили своих участников, но некоторые еще даже не публиковали песни с нацотборов на Евровидение.

Поэтому это всего лишь промежуточные результаты. Но, если смотреть на предыдущие годы, то победитель, по их прогнозам, может поменяться. Хотя Mahmood и Blanco вряд ли спустятся ниже 3-й позиции в списке букмекеров.

Кто такой Mahmood

Итальянского исполнителя Mahmood все еще хорошо помнят еврофаны. Ведь еще в 2019 году он был участником Евровидения. И показал отличный результат, заняв второе место на конкурсе. Уступил он тогда лишь Дункану Лоуренсу с песней Arcade.

В 2019 году Mahmood покорил слушателей своей искренностью, ведь его конкурсная песня Soldi рассказывала его семейную историю. В треке поется об отце, который бросил его еще малышом ради денег.

Кстати, Mahmood родился в семье итальянки и египтянина. Однако он не говорит по-арабски и считает себя католиком. Также артист не любит рассказывать о своей ориентации, хотя после победы в Сан-Ремо такие вопросы ему часто прилетают. Стоит уточнить, что Mahmood не делал каминг-аут, и вообще избегает обозначения своей ориентации.

— Заявление — Я гей — ни к чему не приведет. Если мы продолжим эти различия, гомосексуальность никогда не будет восприниматься как нормальное явление, каковым оно и является, — говорил он ранее.

Однако парень отметил, что счастлив в отношениях.

Что известно о Blanco

Blanco, настоящее имя которого Рикордо Фабрикони, всего 18 лет. Но дебют состоялся еще в 2020 году, когда он выпустил свой первый мини-альбом.

Релиз получился успешным, и парень получил контракт с лейблом Universal. В сентябре 2021 года вышел его первый студийник Blu celeste. За это время пластинка успела стать в Италии трижды платиновой.