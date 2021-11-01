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Warner Bros. предложила выдвинуть Дюну на 14 номинаций Оскара

1 ноября 2021, 17:29 Микола Олефіренко
Warner Bros. предложила выдвинуть Дюну на 14 номинаций Оскара

Компания Warner Bros. предложила выдвинуть картину Дюна Дени Вильнева на Оскар. В список корпорации попало 14 номинаций, в которых картина может посоревноваться с другими известными фильмами 2021 года.

Впрочем, Дюне еще предстоит попасть в список номинантов, который составят члены жюри Американской академии кинематографических искусств и наук.

К примеру, лучшим актером по мнению Warner Bros. может стать Тимоти Шаламе — оценки на Metacritic показали, что актер идеально вписывается в антураж.

И хотя кассовые сборы у картины крайне положительные, это не гарантирует признание среди членов жюри.

Список всех номинаций Дюны на Оскар:

  • Лучший фильм;
  • Лучший адаптированный сценарий;
  • Лучший режиссер;
  • Лучший саундтрек;
  • Лучший звук;
  • Лучший актер;
  • Лучшая актёр второго плана;
  • Лучшая операторская работа;
  • Лучший монтаж;
  • Лучшая работа художника-постановщика;
  • Лучший дизайн костюмов;
  • Лучший грим и причёски;
  • Лучшая актриса второго плана;
  • Лучшие спецэффекты.

Напомним, что в 2018 году Черную Пантеру от Marvel хотели выдвинуть на 16 номинаций, но картина выиграла только в трех. Все зависит от киноакадемии.

94-ая церемония вручения премии Оскар пройдет 27 марта 2022 года.

Картина уже стала уникальной — это первая успешная экранизация книги Фрэнка Герберта. К тому же, сценарий написал Эрик Рот, который работал над фильмом с помощью старой программы Movie Master для MS-DOS 1988 года. Эрик использовал старый компьютер без доступа к интернету, а текст набирал с помощью культовой механической клавиатуры IBM.

Источник
Warner Bros. Pictures
Теги
Оскар
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