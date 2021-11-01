Warner Bros. предложила выдвинуть Дюну на 14 номинаций Оскара

Компания Warner Bros. предложила выдвинуть картину Дюна Дени Вильнева на Оскар. В список корпорации попало 14 номинаций, в которых картина может посоревноваться с другими известными фильмами 2021 года.
Впрочем, Дюне еще предстоит попасть в список номинантов, который составят члены жюри Американской академии кинематографических искусств и наук.
К примеру, лучшим актером по мнению Warner Bros. может стать Тимоти Шаламе — оценки на Metacritic показали, что актер идеально вписывается в антураж.
И хотя кассовые сборы у картины крайне положительные, это не гарантирует признание среди членов жюри.
Список всех номинаций Дюны на Оскар:
- Лучший фильм;
- Лучший адаптированный сценарий;
- Лучший режиссер;
- Лучший саундтрек;
- Лучший звук;
- Лучший актер;
- Лучшая актёр второго плана;
- Лучшая операторская работа;
- Лучший монтаж;
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучший дизайн костюмов;
- Лучший грим и причёски;
- Лучшая актриса второго плана;
- Лучшие спецэффекты.
Напомним, что в 2018 году Черную Пантеру от Marvel хотели выдвинуть на 16 номинаций, но картина выиграла только в трех. Все зависит от киноакадемии.
94-ая церемония вручения премии Оскар пройдет 27 марта 2022 года.
Картина уже стала уникальной — это первая успешная экранизация книги Фрэнка Герберта. К тому же, сценарий написал Эрик Рот, который работал над фильмом с помощью старой программы Movie Master для MS-DOS 1988 года. Эрик использовал старый компьютер без доступа к интернету, а текст набирал с помощью культовой механической клавиатуры IBM.