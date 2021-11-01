Warner Bros. предложила выдвинуть Дюну на 14 номинаций Оскара

Компания Warner Bros. предложила выдвинуть картину Дюна Дени Вильнева на Оскар. В список корпорации попало 14 номинаций, в которых картина может посоревноваться с другими известными фильмами 2021 года.

Впрочем, Дюне еще предстоит попасть в список номинантов, который составят члены жюри Американской академии кинематографических искусств и наук.

К примеру, лучшим актером по мнению Warner Bros. может стать Тимоти Шаламе — оценки на Metacritic показали, что актер идеально вписывается в антураж.

И хотя кассовые сборы у картины крайне положительные, это не гарантирует признание среди членов жюри.

Список всех номинаций Дюны на Оскар:

Лучший фильм;

Лучший адаптированный сценарий;

Лучший режиссер;

Лучший саундтрек;

Лучший звук;

Лучший актер;

Лучшая актёр второго плана;

Лучшая операторская работа;

Лучший монтаж;

Лучшая работа художника-постановщика;

Лучший дизайн костюмов;

Лучший грим и причёски;

Лучшая актриса второго плана;

Лучшие спецэффекты.

Напомним, что в 2018 году Черную Пантеру от Marvel хотели выдвинуть на 16 номинаций, но картина выиграла только в трех. Все зависит от киноакадемии.

94-ая церемония вручения премии Оскар пройдет 27 марта 2022 года.

Картина уже стала уникальной — это первая успешная экранизация книги Фрэнка Герберта. К тому же, сценарий написал Эрик Рот, который работал над фильмом с помощью старой программы Movie Master для MS-DOS 1988 года. Эрик использовал старый компьютер без доступа к интернету, а текст набирал с помощью культовой механической клавиатуры IBM.