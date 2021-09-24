Сегодня, 24 сентября, стало известно, какой фильм представит Украину на американской кинопремии Оскар. Кинолента Плохие дороги Натальи Ворожбит претендует на победу в номинации Международный полнометражный фильм.

В ленте Плохие дороги рассказывается о событиях, которые происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения государственных.

Ранее мы писали, что в 2021 году в национальном отборе взяло участие пять кинолент, претендующих на выдвижение на Оскар от Украины. Среди них были фильмы Отблеск Валентина Васяновича, Stop-Zemlia Екатерины Горностай, Носорог Олега Сенцова, Плохие дороги Натальи Ворожбит и Почему я живой Виллена Новака.

Детальное описание фильмов, которые претендовали на выдвижение на Оскар от Украины — смотрите на Фактах ICTV.

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