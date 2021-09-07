Швейцария выдвинула на премию Оскар драматический фильм Ольга об украинской гимнастке.
Кинолента Ольга претендует на номинацию в категории Лучший международный художественный фильм.
Лента режиссера и сценариста Эли Граппа была создана совместно Швейцарией, Францией и Украиной.
Действия в фильме происходят в 2013 году. По сюжету украинская гимнастка должна сделать выбор между Швейцарией, где она тренируется и готовится к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать-журналистка освещает события Революции достоинства и постоянно получает угрозы от провластных людей.
Кроме того, все главные роли в фильме исполняли непрофессиональные актеры. Главную героиню сыграла украинская гимнастка Анастасия Будяшкина.
В Украине премьеру ленты Ольга зрители смогут увидеть в феврале 2022 года.
В июле кинолента Ольга получила приз на 74-м Каннском кинофестивале. Фильм, который показали в программе Неделя критики, получил приз сообщества писателей и композиторов SACD.
Премией SACD награждается один из семи художественных фильмов, участвующих в конкурсе. Победитель получает денежную награду в размере €5 тыс.