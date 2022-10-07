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Коли ми вдома. Разом до перемоги: СТБ объявил дату премьеры украинского скетчкома

7 октября 2022, 14:56
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Коли ми вдома. Разом до перемоги: СТБ оголосив дату прем'єри українського скетчкому

Премьера скетчкома Коли ми вдома. Разом до перемоги состоится в эфире СТБ уже 15 октября 2022 года. Сериал будет выходить по субботам в 18:00, зрителям покажут сразу по две серии.

Коли ми вдома. Разом до перемоги – это украинская история, которую команда Starlight Production создает прямо сейчас во время войны.

Зрители увидят короткие истории о знакомых героях, которые из-за российской агрессии оказались в разных местах. Они будут проживать те же ситуации, с которыми сталкивается каждый украинец в реальной жизни.

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Они защищают страну в рядах ВСУ, волонтерят и прячутся в укрытии во время воздушных тревог. Они находят время поплакать и посмеяться, и каждый день собственным примером доказывают, что жизнь продолжается.

По словам креативного продюсера проекта Талы Пристаецкой, Коли ми вдома. Разом до перемоги — это возвращение маленького элемента постоянства, который был в мирной жизни. Это возможность показать украинцам, что даже несмотря на сложный путь, мы вместе.

– Коли ми вдома – это жизнеутверждающий проект. Конечно, он будет соответствовать времени, в котором мы живем, и настроению украинцев. Он будет трогательным и лирическим, иногда веселым и вдохновляющим. Иногда захочется плакать, даже несмотря на то, что основной жанр — комедия. Иногда — смеяться так, чтобы слышали “за поребриком”. Слышали и боялись. Мы все вместе идем к победе. Здесь наш дом. И когда мы дома — мы непобедимы, — говорит она.

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