Премьера скетчкома Коли ми вдома. Разом до перемоги состоится в эфире СТБ уже 15 октября 2022 года. Сериал будет выходить по субботам в 18:00, зрителям покажут сразу по две серии.

Коли ми вдома. Разом до перемоги – это украинская история, которую команда Starlight Production создает прямо сейчас во время войны.

Зрители увидят короткие истории о знакомых героях, которые из-за российской агрессии оказались в разных местах. Они будут проживать те же ситуации, с которыми сталкивается каждый украинец в реальной жизни.

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Они защищают страну в рядах ВСУ, волонтерят и прячутся в укрытии во время воздушных тревог. Они находят время поплакать и посмеяться, и каждый день собственным примером доказывают, что жизнь продолжается.

По словам креативного продюсера проекта Талы Пристаецкой, Коли ми вдома. Разом до перемоги — это возвращение маленького элемента постоянства, который был в мирной жизни. Это возможность показать украинцам, что даже несмотря на сложный путь, мы вместе.