Хореографа Татьяну Денисову вырезали из шоу Танцы. World of Dance на СТБ. Причина — замалчивание полномасштабной войны в Украине.

Так, украинка Денисова отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканал СТБ еще весной принял решение прекратить сотрудничество с ней.

— Чтобы реализовать принятое решение, канал перемонтировал отснятые к 24 февраля эпизоды, вырезав все фрагменты с участием жюри, — сообщили в СТБ.

Более того, Денисова берет участие в танцевальном шоу в РФ.

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В новом формате шоу Танцы. World of Dance жури не будет, теперь оценки участникам будут ставить только зрители. Премьера шоу — осенью.

Кроме Денисовой в шоу еще было двое судей — Евгений Кот и Максим Чмерковский.

Стоит отметить, что ранее СТБ и медиагруппа Starlight Media уже приняли решение о запрете участия граждан России в будущих проектах и сериалах. Также категорический отказ от сотрудничества с гражданами Украины, продолжающих сотрудничество со страной-агрессором.