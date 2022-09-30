Телеканал СТБ перенес премьеру 12 сезона романтического реалити Холостяк с Алексом Топольским по производственным причинам.

Холостяк с Топольским должен был выйти в эфир 4 марта 2022 года, однако из-за полномасштабной войны премьеру отложили.

В начале осени стало известно, что продюсеры романтического реалити планируют показ на 30 сентября 2022 года. Впрочем, в день премьеры телеканал СТБ сообщил, что премьеру переносят на октябрь.

Сейчас смотрят

– Мы переносим премьеру проекта Холостяк по производственным причинам. Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже. Следите за обновлениями на официальных страницах телеканала СТБ, — говорится в сообщении.

Главным героем 12 сезона романтического реалити Холостяк стал 32-летний Алекс Топольский. Он родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США строить карьеру. Сейчас Топольский живет в Майами и владеет бизнесом, связанным с недвижимостью.