28 октября на СТБ состоялась премьера 12 сезона романтического реалити Холостяк, главным героем которого стал львовянин, основатель бизнеса в США Алекс Топольский.

На первой вечеринке Холостяк познакомился с участницами сезона. В память о первой встрече Алекс решил подарить каждой девушке браслет.

– Я видел предыдущие сезоны проекта и видел, что девушки приходят с подарками. Мне хотелось подготовить символический подарок от себя, потому что я не могу прийти с пустыми руками, – признался Топольский.

Голубцы, наручники и похищение Холостяка. Чем удивили участницы

Первой на встречу с Холостяком отправилась Александра из Киева. 29-летняя директор IT-компании подарила Алексу игрушечную радиоуправляемую машинку, чтобы напомнить, что внутри каждого из нас живет ребенок.

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Хрупкая Алина убеждена, что ни одна материальная вещь не заменит душевного тепла. Поэтому на первую встречу девушка принесла Топольскому чай и приготовила десерт.

Путь к сердцу Холостяка через желудок избрала еще одна участница – 27-летняя Юлия. Девушка принесла Топольскому кастрюлю с голубцами.

Сразиться за сердце Холостяка пришла также бывшая девушка Тараса Цымбалюка — актриса Виктория. Девушка подарила Топольскому флешку с фильмами и не прогадала. В отличие от других участниц, Виктория получила от Алекса коробочку. В конце вечеринки выяснилось, что это было приглашение посмотреть кино.

В отличие от других участниц, Настя решила быть более активной и “украла” Холостяка с первой вечеринки. Пара поехала в теплицу. Настя призналась, это место для нее особенно, потому что именно здесь она загадала желание попасть на проект. Так что девушка предложила Алексу также загадать самое заветное желание.

Первая встреча Насти и Алекса прошла как полноценное свидание – они смогли провести больше времени вместе и лучше узнать друг друга.

Ольга спустилась к Холостяку буквально с неба. Девушка работает телохранителем и привыкла оберегать чью-то жизнь.

– Я спустилась, чтобы стать твоим ангелом – защищать и оберегать, – призналась Ольга.

Отличилась и капитан полиции – 30-летняя Елена со Львова. На первой встрече она надела на Топольского наручники, а сама пошла к другим участницам.

21-летняя Юля также решила долго не церемониться и упекла Холостяка в клетку. Девушка завязала ему глаза и предложила познакомиться вслепую.

Впрочем, одним из самых эффектных для Алекса Топольского было появление 24-летней Кати. Девушка заранее предложила Алексу “одеть” ее на вечеринку — выбрать платье и туфли. Именно Катю Холостяк пригласил на ужин.

Темное прошлое. Что скрывают участницы от Холостяка

Чтобы проверить честность и открытость девушек, Григорий Решетник предложил игру. У победительниц была возможность получить розы и отправиться на первое свидание с Холостяком на проекте.

Участницы поделились на команды, в соответствии с цветом карточек, которые получили на вечеринке.

На первом этапе девушки могли заработать баллы, если покажут фото в своем профиле Instagram.

Затем ведущий предложил посмотреть, как девочки подписаны в телефонах других людей. Такое откровение стоило дороже, но могло приблизить участниц к свиданию с Алексом.

Некоторые девушки сразу отказались доставать скелеты из шкафа. А вот Елена согласилась, но в последний момент дала заднюю.

Цветные розы. Чем завершилась первая церемония на Холостяке

Первая церемония 12 сезона отличалась от предыдущих сезонов. Холостяк больше не вручал розу первого впечатления, вместо этого появились особые цвета роз:

белая – исполнение любого желания;

желтая – последний шанс;

розовая – символ хозяйки дома.

В итоге традиционные красные розы получили Катя, Оля, Аделина, Анастасия, Марина, Амина, Алина, Елизавета, Юлия, Александра, Людмила, а также победительницы конкурса – Виктория, Ольга, Роксолана, Юлия, Элизабет.

Белую розу Топольский вручил Насте, желтую – Александре, а розовую – Елене.

Как будут развиваться отношения девушек с Холостяком, узнаем уже в следующую пятницу в 19:00.

Смотрите онлайн 1 выпуск Холостяка 12