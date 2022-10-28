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После слухов о романе с другим Холостяком: известная танцовщица пришла бороться за Топольского

28 октября 2022, 22:23
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
После слухов о романе с другим Холостяком: известная танцовщица пришла бороться за Топольского

Известная украинская модель и танцовщица Аделина Дели стала участницей романтического реалити Холостяк 12 на СТБ.

Появление Аделины на первой вечеринке было действительно блестящим — девушка надела эффектный комбинезон из пайеток.

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19-летняя девушка решила завоевать внимание Алекса Топольского довольно смелым подарком – подушкой со своим изображением в полный рост.

– Это пригодится тебе в быту, – пошутила Аделина и пожелала Холостяку видеть с этой подушкой самые сладкие сны.

Ранее Аделина принимала участие в одном из танцевальных проектов, где ее партнером был Холостяк 5 сезона Сергей Мельник. Девушка признается, паре не раз приписывали роман, однако они были хорошей командой, не больше. Сам Сергей Мельник поддержал желание Аделины пойти на 12 сезон Холостяка.

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Смотрите онлайн 1 выпуск Холостяка 12

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Алекс Топольский Холостяк
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