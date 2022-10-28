28 жовтня на СТБ відбулася прем’єра 12 сезону романтичного реаліті Холостяк, головним героєм якого став львів’янин, засновник бізнесу в США Алекс Топольський.

На першій вечірці Холостяк познайомився з учасницями сезону. На пам’ять про першу зустріч Алекс вирішив подарувати кожній дівчині браслет.

– Я бачив попередні сезони проєкту і бачив, що дівчата приходять із подарунками. Мені хотілося підготувати символічний подарунок від себе, бо я не можу прийти з пустими руками, – зізнався Топольський.

Голубці, наручники та викрадення Холостяка. Чим здивували учасниці

Першою на зустріч із Холостяком вирушила Олександра з Києва. 29-річна директорка IT-компанії подарувала Алексу іграшкову радіокеровану машинку, аби нагадати, що всередині кожного з нас живе дитина.

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Тендітна Аліна переконана, що жодна матеріальна річ не замінить душевного тепла. Тому на першу зустріч дівчина принесла Топольському чай і приготувала десерт.

Шлях до серця Холостяка через шлунок обрала ще одна учасниця – 27-річна Юлія. Дівчина принесла Топольському каструлю з голубцями.

Поборотися за серце Холостяка прийшла також колишня дівчина Тараса Цимбалюка – акторка Вікторія. Дівчина подарувала Топольському флешку з фільмами і не прогадала. На відміну від інших учасниць, Вікторія отримала від Алекса коробочку. Наприкінці вечірки з’ясувалося, що це було запрошення подивитися разом кіно.

На противагу іншим учасницям, Настя вирішила бути активнішою і “вкрала” Холостяка з першої вечірки. Пара поїхала в теплицю. Настя дізналася, це місце для неї особливе, бо саме тут вона загадала бажання потрапити на проєкт. Тож дівчина запропонувала Алексу також загадати найзаповітніше бажання.

Перша зустріч Насті та Алекса пройшла як повноцінне побачення – вони змогли провести більше часу разом і краще пізнати одне одного.

Ольга спустилася до Холостяка буквально з неба. Дівчина працює тілоохоронцем і звикла оберігати чиєсь життя.

– Я спустилася, щоб стати твоїм янголом – захищати та оберігати, – зізналася Ольга.

Вирізнилася і капітан поліції – 30-річна Олена зі Львова. На першій зустрічі вона одягнула на Топольського наручники, а сама пішла до інших учасниць.

21-річна Юля також вирішила довго не церемонитися і запроторила Холостяка у клітку. Дівчина зав’язала йому очі і запропонувала познайомитися наосліп.

Втім, однією з найефектніших для Алекса Топольського була поява 24-річної Каті. Дівчина завчасно запропонувала Алексу “одягнути” її на вечірку – обрати сукню і туфлі. Саме Катю Холостяк запросив на вечерю.

Темне минуле. Що приховують учасниці від Холостяка

Аби перевірити чесність і відкритість дівчат, Григорій Решетнік запропонував гру. Переможниці мали змогу отримати троянди та вирушити на перше побачення з Холостяком на проєкті.

Учасниці поділилися на команди, відповідно до кольору карток, які отримали на вечірці.

На першому етапі дівчата могли заробити бали, якщо покажуть фото у своєму профілі Instagram.

Згодом ведучий запропонував подивитися, як дівчата підписані в телефонах інших людей. Таке одкровення коштувало дорожче, втім могло наблизити учасниць до побачення з Алексом.

Деякі дівчата одразу відмовилися діставати скелети з шафи. А от Олена погодилась, та в останній момент дала задню.

Кольорові троянди. Чим завершилась перша церемонія на Холостяку

Перша церемонія 12 сезону відрізнялася від попередніх сезонів. Холостяк більше не вручав троянду першого враження, натомість з’явилися особливі кольори троянд:

біла – здійснення будь-якого бажання;

жовта – останній шанс;

рожева – символ господині дому.

Зрештою традиційні червоні троянди отримали Катя, Оля, Аделіна, Анастасія, Марина, Аміна, Аліна, Єлизавета, Юлія, Олександра, Людмила, а також переможниці конкурсу – Вікторія, Ольга, Роксолана, Юлія, Елізабет.

Білу троянду Топольський вручив Насті, жовту – Олександрі, а рожеву – Олені.

Як розвиватимуться стосунки дівчат із Холостяком, дізнаємося вже наступної п’ятниці о 19:00.

Дивіться онлайн 1 випуск Холостяка 12