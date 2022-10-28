28 октября стартовала премьера романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским.
Участницы изо всех сил пытались запомниться главному герою. Например, Елена Сычева из Львова решила “арестовать” Топольского, сковав его наручниками.
30-летняя капитан полиции признается, профессию избрала сознательно. Анкету на прохождение службы она подала, как только объявили набор.
На знакомство с Холостяком Елена появилась довольно эффектно – в кожаной куртке и на байке. Она уверенно подошла к Топольскому, представилась и задержала его.
— Поступило сообщение, что один очень красивый мужчина пленил сердца девушек. Для выяснения всех обстоятельств вас необходимо задержать. Должна предупредить, что к вам будет применено спецсредство – наручники. Прошу ваши руки, – сказала она.
Холостяк не сопротивлялся и подыграл Елене. Однако он не учел, что ключ от наручников девушка оставит себе. Встречать следующую участницу Алексу пришлось со скованными руками.
Смотрите онлайн 1 выпуск Холостяка 12