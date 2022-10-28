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Надели наручники: первая вечеринка на Холостяке обернулась для Топольского арестом

28 октября 2022, 21:31
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Надели наручники: первая вечеринка на Холостяке обернулась для Топольского арестом

28 октября стартовала премьера романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским.

Участницы изо всех сил пытались запомниться главному герою. Например, Елена Сычева из Львова решила “арестовать” Топольского, сковав его наручниками.

30-летняя капитан полиции признается, профессию избрала сознательно. Анкету на прохождение службы она подала, как только объявили набор.

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На знакомство с Холостяком Елена появилась довольно эффектно – в кожаной куртке и на байке. Она уверенно подошла к Топольскому, представилась и задержала его.

— Поступило сообщение, что один очень красивый мужчина пленил сердца девушек. Для выяснения всех обстоятельств вас необходимо задержать. Должна предупредить, что к вам будет применено спецсредство – наручники. Прошу ваши руки, – сказала она.

Холостяк не сопротивлялся и подыграл Елене. Однако он не учел, что ключ от наручников девушка оставит себе. Встречать следующую участницу Алексу пришлось со скованными руками.

Надели наручники: первая вечеринка на Холостяке обернулась для Топольского арестом / 3 images
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Смотрите онлайн 1 выпуск Холостяка 12

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