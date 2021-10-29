Сегодня, 29 октября в 19.00, на телеканале СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити Холостячка.

Новая неделя начнется для Златы Огневич и мужчин в Одессе, где состоится настоящая проверка на совместимость. Холостячка будет жить с претендентами на свое сердце в одном доме.

— Для меня эти две недели будут очень показательными. Если во время свиданий каждый мужчина пытается себя продемонстрировать с лучшей стороны передо мной, в доме совершенно другая история. Здесь негде скрыться, здесь они будут собой. И проявятся так, как ведут себя в обычной жизни, — поделилась Злата.

Холостячка поймет, с кем она наиболее совместима в быту и увидит, что может быть важнее этого. А также случится свидание, во время которого Злата столкнется со своими страхами.

— У меня руки дрожат, меня просто всю колотит от нервного перенапряжения, это максимально стрессово для меня! Я ощущала раздражение, обиду и где-то даже легкий гнев, — призналась певица.

В новом выпуске особо отметится Максим Тарапата. Неожиданно для других участников он заберет Злату на свидание.

А Холостячка в свою очередь устроит Максиму игру, которая неожиданно превратится в первую близость.

— Между нами сокращается дистанция, – сказала Злата Огневич.

В конце недели мужчины устроят вечеринку, на которой им окажется не до веселья – они будут бороться за внимание Златы всеми возможными способами.

Смотрите седьмой выпуск романтического реалити Холостячка в эту пятницу, 29 октября в 19.00, на телеканале СТБ. А сразу после – не пропустите ток-шоу Как выйти замуж.

Гостями программы станут фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец и его супруга Анна.