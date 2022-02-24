В Украину прилетел известный американский актер и режиссер Шон Пенн. Лауреат премии Оскар хочет задокументировать все события в стране.

Об этом сообщается на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Цель приезда Шона — донести всему миру правду о вторжении России в нашу страну. Режиссер активно поддерживает Украину.

— Сегодня утром актер побывал в Офисе Президента и посетил брифинги. Он разговаривал с журналистами, нашими военными, видел, как мы защищаем нашу страну.

В Офисе Президента Украины также отметили мужество режиссера, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам.

Это не первый визит Пенна в Украину — ранее он уже посещал страну в ноябре 2021 года, когда создавал документальный фильм — тогда он побывал в Приазовье и общался с нашими военными.

Напомним, что иностранные знаменитости — известная американская певица Шер открыто назвала Владимира Путина деспотом, а также объяснила почему для ее сограждан важно поддерживать Украину. Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник также высказалась в поддержку Украины, а миллиардер Ричард Брэнсон призвал весь мир помочь нашей стране.

Даже российские звезды выступают против агрессии РФ в сторону Украины. Они заявляют, что война никому не нужна, и они против нее.