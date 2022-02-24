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Хоче донести світу правду: режисер Шон Пенн приїхав до Києва

24 Лютого 2022, 18:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Шон Пенн
Джерело: Getty Images

В Україну прилетів відомий американський актор та режисер Шон Пенн. Лауреат премії Оскар хоче задокументувати всі події у країні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Офісу президента України.

Мета приїзду Шона – донести до всього світу правду про вторгнення Росії до нашої країни. Режисер активно підтримує Україну.

– Сьогодні вранці актор побував у Офісі президента та відвідав брифінги. Він розмовляв із журналістами, нашими військовими, бачив, як ми захищаємо нашу країну.

В Офісі президента України також відзначили мужність режисера, якої не вистачає багатьом іншим, зокрема західним політикам.

Це не перший візит Пенна до України. Раніше він вже відвідував країну – у листопаді 2021 року, коли створював документальний фільм. Тоді він побував у Приазов’ї та спілкувався з нашими військовими.

Іноземні знаменитості активно висловлюють нам підтримку. Так, відома американська співачка Шер відкрито назвала Володимира Путіна деспотом, а також пояснила, чому для її співгромадян важливо підтримувати Україну. Голлівудська актриса українського походження Кетрін Винник також висловилася за підтримку України, а мільярдер Річард Бренсон закликав увесь світ допомогти нашій країні.

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Навіть російські зірки виступають проти агресії РФ у бік України. Вони заявляють, що війна нікому не потрібна і вони проти неї.

Теги
Армія , Фільм
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