24 февраля началось вторжение российских войск на территорию Украины. Имперские амбиции президента РФ, вылившиеся во время войны в нашей стране, волнуют весь мир.

Звезды российского шоу-бизнеса не стали молчать в тяжелое время для Украины и опубликовали свои заявления в социальных сетях. В своих постах артисты публикуют черные квадраты и с горечью надеются на мирное разрешение военного конфликта.

Телеведущий Максим Галкин отметил, что с утра находится на связи с родными и друзьями с Украины.

— Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне! — написал он.

Ведущий Иван Ургант также публиковал черный квадрат, под которым отметил, что испытывает страх и боль.

— Нет войне! — написал артист.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сказала, что россияне еще много лет будут расхлебывать события сегодняшнего дня в Украине.

— Сегодня разбудили меня в шесть утра словами: Ксюша, началась война. Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да… Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас — оптимисты. Пессимисты все давно уехали, — написала Собчак в Instagram.

Актриса Екатерина Варнава отметила, что на протяжении нескольких часов она не понимает, в каком параллельном мире находится. Она подчеркнула, что очень переживает за близких, друзей, коллег.

— В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит. Разные очень полярные сообщения — от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз. Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно. Поверьте, нам страшно не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно, — сказала Варнава.

Она подчеркнула, что в этой войне не будет победителей, если все так продолжится. Варнава отметила, что ей дико страшно от СМИ и тех людей, которые говорят, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это защитой и освобождением.

— Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас очевидно взяли в заложники чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь? Мне страшно, от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас… Не спрашивают нас… Страдают простые граждане, и я не понимаю, в чем логика? — написала Екатерина.

Также она отметила, что не может поверить в то, что нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов.

— Господи, да почему же это все происходит? Как остановить весь этот ужас? Никто не хочет войны! Лично я хочу только мира и дружбы! Этот тот случай, когда в наших с вами силах распространять только правдивую информацию в соцсетях! Пожалуйста, используйте социальные сети, чтобы помогать друг другу! Это тоже помощь! — подытожила Варнава.

Певец Валерий Меладзе опубликовал видеообращение, в котором призвал политиков сесть за стол переговоров.

— Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить, — сказал исполнитель.

Не остался в стороне и эпатажный рэпер Моргенштерн, отметив, что воевать — не модно.

Ранее мы писали, что украинские селебрити эмоционально обратились к россиянам из-за войны. Слова поддержки высказал Алан Бадоев, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина, Никита Алексеев, Настя Каменских и многие другие.