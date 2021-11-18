Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые приехал в Украину и встретился с нашими военнослужащими.

Обладатель двух Оскаров, совместно с украинской продюсерской группой, планирует снять документальный фильм о нашей стране. Цель киноленты — рассказать как можно большему количеству людей о том, что сейчас происходит в Украине.

Шон Пенн увидел воочию последствия российской агрессии. Режиссер посетил один из населенных пунктов Приазовья, изрядно пострадавший от сторонников кремлевской экспансии.

Во время визита актер пообщался с украинскими военнослужащими, которые защищают и отстаивают территорию нашей страны, а также дают достойный отпор врагу.

Неожиданным для Шона и американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих составляют женщины, которые наравне с мужчинами выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения.

Информация о том, что Шон Пенн приехал в Украину, впервые появилась 16 ноября. Съемки фильма проходят в засекреченном режиме. Актер уже взял интервью у разных людей на месте гибели активистов Евромайдана, однако их просят сохранять конфиденциальность.

Режиссер снимает документальные киноленты о резонансных событиях.