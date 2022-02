Шер, Cardi B и Ричард Брэнсон: кто из мировых звезд поддержал Украину

Россия развернула новую волну агрессии против Украины, урожая теперь открыто ввести свои войска на территорию нашего государства.

Имперские амбиции президента РФ, которые вылились в войну в Украине, волнуют весь мир. В частности, некоторые знаменитости, которые хоть и далеко от Украины, но все же следят за ситуацией.

Так, известная американская певица Шер открыто назвала Владимира Путина деспотом, а также объяснила почему для ее сограждан важно поддерживать Украину.

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник также высказалась в поддержку Украины. Она и раньше часто писала слова поддержки в сторону Украины, подчеркивая свою принадлежность.

В этот раз звезда сериала Викинги показала фото в вышиванке, и написала: Поддерживаю Украину.

Также высказалась и американская исполнительница Cardi B. В Twitter она ответила на вопрос фана, который спросил о событиях в Украине. По ее словам, угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину влияет на весь мир.

Известный режиссер и сценарист также Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide) поддержал Украину.

I thought I’d go where the action is, but it’s unusually quiet. Where is everybody? #StandWithUkrain pic.twitter.com/qZVJIfieAS

— Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022