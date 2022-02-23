Шер, Cardi B и Ричард Брэнсон: кто из мировых звезд поддержал Украину

Россия развернула новую волну агрессии против Украины, урожая теперь открыто ввести свои войска на территорию нашего государства.

Имперские амбиции президента РФ, которые вылились в войну в Украине, волнуют весь мир. В частности, некоторые знаменитости, которые хоть и далеко от Украины, но все же следят за ситуацией.

Так, известная американская певица Шер открыто назвала Владимира Путина деспотом, а также объяснила почему для ее сограждан важно поддерживать Украину.

— Почему Украина важна для США? Путинский деспот уничтожает героев. Если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят прекрасную возможность. Они распространяют ненависть, распределение, слабость, – заявила артистка.

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник также высказалась в поддержку Украины. Она и раньше часто писала слова поддержки в сторону Украины, подчеркивая свою принадлежность.

В этот раз звезда сериала Викинги показала фото в вышиванке, и написала: Поддерживаю Украину.

Также высказалась и американская исполнительница Cardi B. В Twitter она ответила на вопрос фана, который спросил о событиях в Украине. По ее словам, угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину влияет на весь мир.

— Я действительно не на стороне НАТО, не на стороне России, я на стороне граждан, потому что в конце концов мир сейчас переживает кризис. Это влияет не только на Америку, но на весь мир… Я хотела бы, чтобы все мировые лидеры прямо сейчас пришли к логическому выводу, — отметила артистка.

Известный режиссер и сценарист также Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide) поддержал Украину.

— Я думал, что пойду туда, где происходит действие, но там необычно тихо. Где все? — заявил Вайд. Также он опубликовал снимок сделанный возле Андреевской церкви в Киеве.

I thought I’d go where the action is, but it’s unusually quiet. Where is everybody? #StandWithUkrain pic.twitter.com/qZVJIfieAS — Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022

Известный британский миллиардер и основатель Virgin Ричард Брэнсон призвал мир помочь Украине на фоне угрозы вторжения России. Он выкатил целую статью на этот счет в своем блоге. По его словам, он даже обсуждал эту тему с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко. В частности, дипломат и бизнесмен обсуждали Будапештский меморандум.

— Мир должен поддержать Украину. Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир. И теперь она находится на грани вторжения со стороны той самой страны, которая убедила ее сделать это, — отметил Ричард Брэнсон.

Американская актриса Вера Фармига выразила солидарность с Украиной. В своем Instagram она опубликовала украинский флаг и пейзаж в сине-желтом цвете. Под текстом публикации она процитировала строчки украинского гимна.

Кстати, многие украинские знаменитости не остались в стороне этого, и уже высказались в поддержку Украины и нашей армии. Даже российские знаменитости не стерпели открытые акт агрессии РФ и заявили, что выступают против политики Кремля, в частности журналисты Юрий Дудь и Александр Невзоров, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова.