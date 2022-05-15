Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на победу группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022. Рэперы выступали на международном конкурсе с песней Stefania.

Шеф-повар Евгений Клопотенко сказал, что первая победа уже есть, а следующая — освободить Украину от РФ.

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк отметила, что во время выступления Kalush Orchestra она плакала.

Певица Ольга Цыбульская решила пошутить, обнародовав фото президента Украины Владимира Зеленского в розовой панамке — в такой ходит фронтмен группы Олег Псюк.

— Он знал. И знает, что следующая победа тоже за нами. Спасибо! Горжусь до неба. До большого, мирного и украинского неба.

Телеведущий СТБ Григорий Решетник, который является многодетным отцом, сказал, что следующих его детей будут звать Калуш.

— Украинцы — мы невероятные, мы самые сильные. Kalush вы лучшие! Евровидение 2023 едет в Украину… Мы лучшая нация в мире, — отметил Решетник.

Певица Ирина Федишин также поздравила группу. Артистка сказала, что эта победа важна для Украины.

Победительница Евровидения 2016 Джамала отметила, что иногда история повторяет незабываемые моменты.

Поздравили Kalush Orchestra и представители Украины на Евровидении 2021 — группа Go-A.

— Сегодня вами гордится вся Украина, — отметили участники коллектива.

Певица Наталья Могилевская отметила, что Украина побеждает и будет побеждать дальше.

— Сегодня голосами Kalush Orchestra во всем мире говорил весь народ Украины! Правда на нашей стороне! Весь мир с нами! Все будет Украина! Слава Украине! Героям Слава! — написала артистка.

Ведущий Слава Демин солидарен с коллегами в том, что это лишь начало наших побед.

Актриса Ксения Мишина назвала рэперов непобедимыми победителями.

Ведущий Андрей Бедняков также поздравил украинцев с победой, отметив, что эту фразу мы обязательно скажем еще раз.

Исполнительница Злата Огневич сказала, что выступление украинских представителей было невероятным и нашему народу необходимы эти эмоции.

— Слезы радости и гордости за страну. Украина покорила Европу и это только начало, — отметила певица.

Верка Сердючка, которая заняла на Евровидении 2007 второе место, обнародовала в Instagram флаг Украины, под которым лаконично написала — Спасибо.

Отреагировала и на победу родной страны певица Светлана Лобода, которая долгое время строила карьеру в РФ. Артистка написала, что это победа, за которой будет следующая.