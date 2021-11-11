На телеканале СТБ состоялась премьера продолжения легендарной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Поклонники телесериала с нетерпением ждут каждой новой серии, однако самое интересное всегда остается за кадром.

В эфир вышли серии, которые рассказывают о том, как главная героиня Катерина Жадан узнала о настоящем прошлом и нынешнем своего супруга Андрея. Он оказался далек от образа благодетеля. В его владении десятки публичных домов, с которых еженедельно посыльный собирает прибыль. Несмотря на клятву покончить с этим делом, Катя не находит в себе сил простить мужа. Ей остается только бежать.

Ольга Родзевич противостоит всем устоям общества, а польский князь Стефан Яблоневский понимает, что его жажда мести борется с чувствами. Двое приходят на помощь и стараются спрятать Катю.

Однако накануне всего происходящего Назар поддается влиянию господина Жадана и искренне в своих побуждениях вступает в драку со Стефаном.

Сцена драки вышла довольно эффектной и убедительной. А все благодаря тому, что травмы оказались реальными. Трюки, выполняемые не каскадерами, а самими актерами, закончились переломом носа. Об этом с улыбкой вспоминает Тарас Цымбалюк, который играет роль Назара.

— На съемках этого сезона больше всего запомнилось, как мне сломали нос… Снимали драку моего героя и персонажа Сергея Стрельникова. Удар получился более реальным, чем предполагался. Так бывает: кажется, что сцена простая, но когда к ней приступаешь, неожиданно всплывают подводные камни, — вспоминает Тарас.

Все трюки актер старается выполнять сам, хотя это и бывает небезопасно.

— Стараюсь все делать самостоятельно. В первом сезоне бегал на пожаре, хотя меня и отговаривали. Обычно я делаю то, что безопасно, или то, что умею хорошо, — поделился он.

Горбинка на носу Тараса придает актерскому образу еще больше мужественности. Однако получена она была не в результате съемок.

— Это моя родная горбинка. Нос сросся, все в порядке, — смеясь сказал Цымбалюк.

Напомним, зимой Тарас Цымбалюк рассказал, что ему сломали нос. У актера был закрытый перелом костей носа и рассечение, также ему наложили швы.