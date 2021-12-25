В финале Україна має талантвыступили Наталья Лебердюк и Денис Матросов из Киева. Они работают в необычном жанре – рисуют картины светом.

В своем выступлении Наталья и Денис изобразили чувственную рождественскую историю, которая растрогала зрителей и судей проекта.

В своем выступлении Наталья и Денис изобразили чувственную рождественскую историю, растроганную зрителями и судьями проекта. – Идея номера в том, чтобы напомнить всем мамам и папам о том, что когда счастливы родители, тогда счастливы и дети. Любите друг друга, – прокомментировала номер Наталья Лебердюк. Ксения Мишина отметила, что номер Дениса и Натальи получился невероятно душевным. – Вы сделали очень душевную атмосферу. Благодаря вашему креативу, фантазии и мастерству, вы показали нам что-то такое удивительное. Это ни с чем не сравнимо, такие моменты хочется запомнить на всю жизнь. Спасибо вам, – добавила Мишина.

Наталья и Денис одни их трех участников, кто безоговорочно прошел в финал, поскольку им досталась первая золотая кнопка от одного из судьей — Сергея Притулы.

Лебердюк и Матросов выступили в первом выпуске Україна має талант, который состоялся 23 ноября. Тогда они показали новый вид искусства, нарисовав картину светом, в которой изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы.

Номер участников во время отбора произвел сильное впечатления на судей, вызвав на их глазах сначала улыбку, а потом слезы. Сергей Притула отметил, что им удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу.

— Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить Да или Нет, потому что вы в финале, — растрогался Сергей Притула и нажал первую золотую кнопку.

Сегодня, 25 декабря, вся страна в прямом эфире наблюдает на финалом шоу Україна має талант. За победу сражаются 11 участников. Полный список финалистов талант-шоу — смотрите на Фактах ICTV.