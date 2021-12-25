У фіналі Україна має талант виступили Наталія Лебердюк і Денис Матросов із Києва. Вони працюють у незвичайному жанрі – малюють картини світлом.

У своєму виступі Наталія та Денис зобразили чуттєву різдвяну історію, яка розчулила глядачів та суддів проекту.

Наталя та Денис одні з трьох учасників, хто без обговорень пройшов у фінал, оскільки їм дісталася перша золота кнопка від одного з суддів – Сергія Притули.

Лебердюк і Матросов виступили у першому випуску Україна має талант, який відбувся 23 листопада. Тоді вони показали новий вид мистецтва, намалювавши картину світлом, де зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи.

Номер учасників під час відбору справив сильне враження на суддів, викликавши на їхніх очах спершу посмішку, а потім сльози. Сергій Притула зазначив, що їм вдалося розбудити у людях щось глибинне та витягнути це назовні.

– Це був сильний номер, і ми з колегами не обговорюватимемо ваш талант і думати говорити Так чи Ні, тому що ви у фіналі, – зворушився Сергій Притула і натиснув першу золоту кнопку.

Сьогодні, 25 грудня, вся країна спостерігає у прямому ефірі за фіналом шоу Україна має талант. За перемогу борються 11 учасників. Повний список фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.