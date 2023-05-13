Дым и шаманские танцы: Бланка Палома из Испании спела для бабушки на Евровидении

В финале Евровидения 2023 выступила представительница Испании Бланка Палома. Певица вышла на сцену конкурса под восьмым номером, исполнив песню EaEa.

Песня Бланки EaEa о сильных женских предках. Трек был написал в честь покойной бабушки представительницы Испании — именно она вдохновила артистку на написание большей части музыки.

Поэтому на сцене Евровидения 2023 Бланка Палома, можно сказать, отдала честь своей бабушке, спев о могуществе и силе женских предков.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

Стоит отметить, что Испания входит в Большую пятерку, а потому не принимает участие в полуфиналах, автоматически проходя в финал. Более того, букмекеры прогнозируют Бланке седьмое место в финале Евровидения.

Напомним, 13 мая проходит финал международного песенного конкурса, на котором Украину представит дуэт Tvorchi, выйдя на сцену под 19 номером.