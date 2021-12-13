Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов 79-й премии Золотой глобус.

Голливудская ассоциация иностранной прессы ранее подверглась сильной критике. Претензий им выкатили целый список. Началось с того, что в организации примерно 100 человек, среди которых нет ни одного чернокожего. Также обвинения касались дорогих подарков, которые могут получать члены ассоциации, а это, мол, может повлиять на конечный результат. Различные киностудии и критики призвали бойкотировать премию, пока она не исправится.

В итоге, все дошло до того, что NBC отменила телетрансляцию 2022 года.

Такой всплеск негатива всколыхнул Голливудскую ассоциацию иностранной прессы. Они расширили свои ряды, обновили устав, запретили подарки, ограничили оплачиваемые поездки.

Пока в ассоциации рассчитывают провести премию в формате, который мы видели ранее. Однако без обновлений не обойдется. Традиционно лауреатов будут объявлять другие знаменитости.

Кстати, объявлял номинантов на премию Золотой глобус 2022 популярный исполнитель Снуп Дог.

Список номинантов премии Золотой глобус 2022 (фильм):

Лучший фильм — драма:

Белфаст

Кода

Дюна

Король Ричард

Власть пса

Лучший фильм (мюзикл или комедия):

Сирано

Не смотри вверх

Пицца с лакричником

Тик, тик… БУМ!

Вестсайдская история

Лучший актер в драматическом фильме:

Бенедикт Камбербэтч — Власть пса

Уилл Смит — Король Ричард

Дензел Вашингтон — Трагедия Макбета

Махершала Али — Лебединая песня

Хавьер Бардем — Быть ​​Рикардо

Лучшая женская роль в драматическим фильме:

Джессика Честейн — Глаза Тэмми Фэй

Оливия Колман — Потерянная дочь

Николь Кидман — Быть ​​Рикардо

Леди Гага — Дом Гуччи

Кристен Стюарт — Спенсер

Лучший актер в фильме (мюзикле или комедии):

Леонардо Ди Каприо — Не смотри вверх

Питер Динклэйдж — Сирано

Эндрю Гарфилд- Тик, тик… БУМ!

Купер Хоффман — Пицца с лакричником

Энтони Рамос — В высоте мечты

Лучшая женская роль в фильме (мюзикле или комедии):

Алана Хаим — Пицца с лакричником

Дженнифер Лоуренс — Не смотри вверх

Эмма Стоун — Круэлла

Рэйчел Зеглер — Вестсайдская история

Марион Котийяр — Аннет

Лучший актер второго плана:

Бен Аффлек — Нежный бар

Джейми Дорнан — Белфаст

Киаран Хайндс — Белфаст

Трой Коцур — Кода

Коди Смит-Макфи — Власть пса

Лучшая женская роль второго плана:

Катрина Балф — Белфаст

Ариана ДеБоуз — Вестсайдская история

Кирстен Данст — Власть пса

Онжаню Эллис — Король Ричард

Рут Негга — Проповедник

Список номинантов премии Золотой глобус 2022 (телевидение):

Лучший телесериал (мюзикл или комедия):

Великий

Хитрости

Убийства в одном здании

Псы резервации

Тед Лассо

Лучшая роль актера в телесериале (мюзикле или комедии):

Энтони Андерсон — Черная комедия

Николас Холт — Великая

Стив Мартин — Убийства в одном здании

Мартин Шорт — Убийства в одном здании

Джейсон Судейкис — Тед Лассо

Лучшая роль актрисы в телесериале (мюзикле или комедии):

Ханна Эйнбиндер — Хитрости

Эль Фаннинг — Великая

Исса Рэй — Белая ворона

Трейси Эллис Росс — Черная комедия

Жан Смарт — Хитрости

Лучшая роль актера в драматическом сериале:

Брайан Кокс — Наследники

Билли Портер — Поза

Джереми Стронг — Наследники

Омар Си — Люпин

Ли Чжон Чжэ — Игра в кальмары

Лучшая роль актрисы в драматическом сериале:

Узо Адуба — Лечение

Дженнифер Энистон — Утреннее шоу

Кристин Барански — Хорошая борьба

Элизабет Мосс — Рассказ служанки

Мишель Родригес — Поза

Лучший драматический сериал:

Люпин

Утреннее шоу

Поза

Игра в кальмары

Наследники

Лучшая роль актрисы второго плана:

Дженнифер Кулидж — Белый лотос

Кейтлин Девер — Тоска по наркотикам

Энди МакДауэлл — Горничная

Сара Снук — Наследники

Ханна Уоддингем — Тед Лассо

Лучшая роль актера второго плана на телевидении: