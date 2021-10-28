Фильм Дэвида Гордона Грина Хэллоуин 2018 года стал глотком свежего воздуха как для застоявшейся франшизы, так и для жанра слэшеров в целом. Отбросив 40 лет неудачных сиквелов и некачественных ремейков, режиссер создал продолжение классического оригинала Джона Карпентера 1978 года, которое было частью перезагрузки, частью ремейка, и все это было весело.

Анонсирование двух сиквелов разом — во многих отношениях палка в колеса, потому что это сразу дает понять, что вторая глава не собирается рассказывать полноценную историю. Черт возьми, Хэллоуин убивает даже не пытается выстроить грамотный сюжет. Грин настолько сильно склоняется к формулам и клише, что создается впечатление, будто он увлекся успехом первой части и просто решил дать ярым фанатам именно то, чего они хотели, в ущерб остальным зрителям.

Повествование начинается длинным флешбэком в 1978 год, заполняющим некоторые пробелы в предыстории Фрэнка Хокинса в роли Уилла Пэттона. Герой случайно прострелил шею своему напарнику, что стало примером непреднамеренной меткой стрельбы, а затем каким-то образом четыре раза промахнулся по Майклу Майерсу с почти такого же расстояния. Это очень глупо, но не расстраивайтесь: дальше все становится еще глупее.

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Возможно, самый большой упрек фильму Хэллоуин убивает заключается в том, что 99% персонажей, появляющихся в нем, — полные и абсолютные идиоты. Жители местного городка Хэддонфилда — одни из самых тупоголовых и одномерных архетипов, виденных вами на экране за долгое время. Даже по стандартам людей, существующих в рамках мифологии Хэллоуин убивает, вы на каждом шагу задаетесь вопросом об их мотивах. Почему они просто стоят и ждут, когда их жестоко убьют? Почему у всех есть оружие, но никто не может им воспользоваться, независимо от близости к цели? Почему местная больница вдруг стала местом скопления разъяренной толпы? Когда Майкл Майерс превратился в гибрид Джейсона Борна и несокрушимого суперзлодея? Почему все почти обо всем лгут друг другу в лицо? Грина не волнуют ответы ни на один из этих вопросов, так же, как и вас.

Самый вопиющий грех Хэллоуин убивает заключается в том, что почти все время действия фильма Лори Строуд в исполнении Джейми Ли Кертис остается в стороне. После тяжелого ранения, полученного в третьем акте последнего фильма, она находится в плохом состоянии, и на протяжении всего фильма остается в больнице. Легендарной королеве крика досталось лишь несколько сцен, и в одной из них она самостоятельно делает себе укол обезболивающего в задницу. Огненного присутствия и звездной силы Кертис очень не хватает.

Если вы хотите увидеть кровь, кишки и жуть без какого-либо напряжения, то вам настоятельно рекомендуется этот фильм. Майкл появляется, жестоко расправляется с несколькими людьми, а затем отправляется к следующей жертве. Все повторяется снова и снова, без каких-либо отклонений от этой заученной схемы.

Отношения между Майклом и Лори поддерживали франшизу на протяжении 43 лет, но в Хэллоуин убивает они вообще не затрагиваются. За исключением того, что Лори делится с Фрэнком своим многозначительным мнением о том, почему ее заклятый враг так поглощен жаждой крови, которая, судя по тому, как часто в него стреляют, колют и дубасят его с первой до последней минуты, не оказывает даже малейшего побочного эффекта.

Сценарий Гордона Грина и Дэнни МакБрайда слаб и изобилует клише, а прозрачные попытки поднять тему настолько скрипят, что вызывают смех. Для давних поклонников есть множество “пасхальных яиц”, кивков и подмигиваний, которые обязательно вызовут реакцию, фильм остается трогательно почтительным к работам Джона Карпентера, но в целом это кино — это стандартный слэшер.

Это ставит Halloween Ends (анонсированная третья часть) в очень сложное положение, особенно если учесть, что Кертис уже предупредила нас, что многие люди будут его ненавидеть. Фильм Хэллоуин убивает не плох, но и не особенно хорош: сценарий и режиссура работают на автопилоте, а жуткие декорации изо всех сил стараются вызвать слишком редкие толчки возбуждения. Кино ощущается как огромный спад после адреналинового всплеска, который обеспечил его предшественник.

Хэллоуин убивает уже в украинских кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock.