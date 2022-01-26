Украинская телеведущая Снежана Егорова публично поддержала политику президента России Владимира Путина.

Свое заявление женщина опубликовала в Facebook. Также она прикрепила видео — пропагандистское шоу, в котором президент страны-агресора якобы раскрывает коварные планы США.

— Да! Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину! Иначе дети и внуки полицаев сожрут, — написала Егорова.

Пользователи сети возмутились таким заявлением Егоровой и засыпали ее негативными комментариями. Некоторые посоветовали ей собрать чемоданы и уехать в Россию.

Вызывайте доктора, женщине плохо.

Чтобы кого-то поддерживать, нужно что-то из себя представлять.

Думаю, Служба Безопасности Украины должна заинтересоваться вашими взглядами.

Взяла свои вещи и уехала с нашей страны!

Чемодан. Вокзал. Россия. Вперед.

Только умственно отсталый идиот может поддерживать Путина. Вы радостно призываете войну и беду в наши дома?

Тяжелый случай.

Кому ты интересна? Решила хайпонуть?

Стареет тетя, хайп любым путем.

Позор!

Снежана, ты дно пробила. Собирай чемоданы. — Пишут в комментариях под постом Егоровой.

Это не первое высказывание ведущей в таком ключе. В последних публикациях в Facebook она демонстрирует свою позицию, поддерживая Россию и называя людей в Украине чертями.

Кроме того, в 2020 году Егорова также попала в скандал, после высказываний об украинских военных. Тогда она сказала, что их жизнь собой ничего не представляет, называла их “рагулями и селюками”.

Напомним, в 2014 году при политике Владимира Путина Россия начала войну на Донбассе, а потом оккупировала Крым. По данным ООН, жертвами боевых действий на Донбассе с апреля 2014 по июнь 2021 года стали более 42 тыс. человек, из них более 13 тыс. погибли.

Сейчас Россия продолжает играть мышцами вблизи границы, стягивая свои войска. Готова ли Россия начать полномасштабную войну с Украиной и достаточно ли санкций, чтобы остановить вторжение, читайте в материале.